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Новак призвал ставить более амбициозные цели в программе развития Абхазии - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Новак призвал ставить более амбициозные цели в программе развития Абхазии
Новак призвал ставить более амбициозные цели в программе развития Абхазии - 21.07.2025, ПРАЙМ
Новак призвал ставить более амбициозные цели в программе развития Абхазии
России и Абхазии нужно сосредоточить совместные усилия на разработке программы социально-экономического развития республики до 2030 года, поставив в ней еще... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:39+0300
2025-07-21T15:39+0300
политика
россия
абхазия
александр новак
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СУХУМ, 21 июл - ПРАЙМ. России и Абхазии нужно сосредоточить совместные усилия на разработке программы социально-экономического развития республики до 2030 года, поставив в ней еще более амбициозные цели, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках 20-го заседания российско-абхазской межправительственной комиссии. "В ближайшее время необходимо сосредоточить совместные усилия на разработке и утверждении программы социально-экономического развития республики на период до 2030 года, в которой с учетом достигнутых значений роста экономики важно поставить еще более амбициозные цели и достижения к 2030 году", - сказал Новак. Он также отметил, что в текущем году исполняется 17 лет со дня признания Россией Республики Абхазия, и за этот период Россия направила более 76 миллиардов рублей на создание социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни жителей республики, было восстановлено и построено более 78 объектов социальной инфраструктуры, более 500 километров дорог и 460 километров инженерных сетей.
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россия, абхазия, александр новак
Политика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Александр Новак
15:39 21.07.2025
 
Новак призвал ставить более амбициозные цели в программе развития Абхазии

Новак: нужно ставить еще более амбициозные цели в программе развития Абхазии до 2030 г

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСухум. Абхазия
Сухум. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СУХУМ, 21 июл - ПРАЙМ. России и Абхазии нужно сосредоточить совместные усилия на разработке программы социально-экономического развития республики до 2030 года, поставив в ней еще более амбициозные цели, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках 20-го заседания российско-абхазской межправительственной комиссии.
"В ближайшее время необходимо сосредоточить совместные усилия на разработке и утверждении программы социально-экономического развития республики на период до 2030 года, в которой с учетом достигнутых значений роста экономики важно поставить еще более амбициозные цели и достижения к 2030 году", - сказал Новак.
Он также отметил, что в текущем году исполняется 17 лет со дня признания Россией Республики Абхазия, и за этот период Россия направила более 76 миллиардов рублей на создание социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни жителей республики, было восстановлено и построено более 78 объектов социальной инфраструктуры, более 500 километров дорог и 460 километров инженерных сетей.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
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15:34
 
ПолитикаРОССИЯАБХАЗИЯАлександр Новак
 
 
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