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Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве

Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве - 21.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве

Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T18:53+0300

2025-07-21T18:53+0300

2025-07-21T18:54+0300

экономика

россия

абхазия

соглашение

сотрудничество

продление

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали продление до 2030 года базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, что создаст основу для новой пятилетней программы, сообщил российский кабмин. "В ходе заседания стороны согласовали ряд важных решений. Среди них продолжение реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, продление базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве до 2030 года, что создаст основу для новой пятилетней программы на 2026-2030 годы. До конца года соглашение должно вступить в силу", - говорится в сообщении. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы социально-экономического развития, укрепления инфраструктуры и расширения гуманитарных связей. Российская делегация посетила в Абхазии ряд объектов, в числе которых Детская республиканская больница и международный аэропорт "Сухум" имени В.Г. Ардзинба. "Также делегация посетила транспортно-логистический комплекс ООО "ТЭСиС". Проект по строительству контейнерного терминала в морском порту Очамчыры был реализован в рамках российской программы льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии. Как отметил Александр Новак, проект создаст новую логистическую инфраструктуру, которая позволит расширить экономические возможности республики", - добавили в кабмине.

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россия, абхазия, соглашение, сотрудничество, продление