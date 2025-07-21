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Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве
Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве - 21.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве
Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T18:53+0300
2025-07-21T18:54+0300
экономика
россия
абхазия
соглашение
сотрудничество
продление
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали продление до 2030 года базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, что создаст основу для новой пятилетней программы, сообщил российский кабмин. "В ходе заседания стороны согласовали ряд важных решений. Среди них продолжение реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, продление базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве до 2030 года, что создаст основу для новой пятилетней программы на 2026-2030 годы. До конца года соглашение должно вступить в силу", - говорится в сообщении. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы социально-экономического развития, укрепления инфраструктуры и расширения гуманитарных связей. Российская делегация посетила в Абхазии ряд объектов, в числе которых Детская республиканская больница и международный аэропорт "Сухум" имени В.Г. Ардзинба. "Также делегация посетила транспортно-логистический комплекс ООО "ТЭСиС". Проект по строительству контейнерного терминала в морском порту Очамчыры был реализован в рамках российской программы льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии. Как отметил Александр Новак, проект создаст новую логистическую инфраструктуру, которая позволит расширить экономические возможности республики", - добавили в кабмине.
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россия, абхазия, соглашение, сотрудничество, продление
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, соглашение, сотрудничество, продление
18:53 21.07.2025 (обновлено: 18:54 21.07.2025)
 
Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве

РФ и Абхазия продлили до 2030 г договор о социально-экономическом сотрудничестве

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали продление до 2030 года базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, что создаст основу для новой пятилетней программы, сообщил российский кабмин.
"В ходе заседания стороны согласовали ряд важных решений. Среди них продолжение реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, продление базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве до 2030 года, что создаст основу для новой пятилетней программы на 2026-2030 годы. До конца года соглашение должно вступить в силу", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы социально-экономического развития, укрепления инфраструктуры и расширения гуманитарных связей.
Российская делегация посетила в Абхазии ряд объектов, в числе которых Детская республиканская больница и международный аэропорт "Сухум" имени В.Г. Ардзинба.
"Также делегация посетила транспортно-логистический комплекс ООО "ТЭСиС". Проект по строительству контейнерного терминала в морском порту Очамчыры был реализован в рамках российской программы льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии. Как отметил Александр Новак, проект создаст новую логистическую инфраструктуру, которая позволит расширить экономические возможности республики", - добавили в кабмине.
Сухум. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Новак призвал ставить более амбициозные цели в программе развития Абхазии
15:39
 
ЭкономикаРОССИЯАБХАЗИЯсоглашениесотрудничествопродление
 
 
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