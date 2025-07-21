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"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания
"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания
Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:49+0300
2025-07-21T09:49+0300
2025-07-21T09:53+0300
аэрофлот
аэропорт шереметьево
расписание
авиарейсы
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание рейсов, сообщила компания. "В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля, "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов", - сообщила компания.Также сообщается, что авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в "Шереметьево" и офисах продаж.
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аэрофлот, аэропорт шереметьево, расписание, авиарейсы
Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, расписание, авиарейсы
"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания
"Аэрофлот" корректирует расписание в связи с ограничениями в "Шереметьево"
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание рейсов, сообщила компания.
"В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля, "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов", - сообщила компания.
Также сообщается, что авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в "Шереметьево" и офисах продаж.
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