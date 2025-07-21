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"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания

"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания

Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:49+0300

2025-07-21T09:49+0300

2025-07-21T09:53+0300

аэрофлот

аэропорт шереметьево

расписание

авиарейсы

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с периодическим вводом временных ограничений в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание рейсов, сообщила компания. "В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля, "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов", - сообщила компания.Также сообщается, что авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах в "Шереметьево" и офисах продаж.

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