https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859754260.html

"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево"

"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево" - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево"

Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T15:01+0300

2025-07-21T15:01+0300

2025-07-21T15:01+0300

аэрофлот

аэропорт шереметьево

отмена рейсов

авиабилеты

https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании. "Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно - без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн", - сообщили в компании. Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала. Ранее "Аэрофлот" сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.

https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859739565.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэрофлот, аэропорт шереметьево, отмена рейсов, авиабилеты