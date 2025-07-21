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"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево" - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево"
"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево" - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево"
Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:01+0300
2025-07-21T15:01+0300
аэрофлот
аэропорт шереметьево
отмена рейсов
авиабилеты
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании. "Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно - без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн", - сообщили в компании. Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала. Ранее "Аэрофлот" сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.
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аэрофлот, аэропорт шереметьево, отмена рейсов, авиабилеты
Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, отмена рейсов, авиабилеты
15:01 21.07.2025
 
"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево"

"Аэрофлот": пассажиры могут вернуть средства за рейсы из "Шереметьево" онлайн

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании.
"Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно - без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн", - сообщили в компании.
Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала.
Ранее "Аэрофлот" сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания
09:49
 
Аэрофлотаэропорт Шереметьевоотмена рейсовавиабилеты
 
 
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