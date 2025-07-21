https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859754260.html
"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево"
"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево" - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево"
Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:01+0300
2025-07-21T15:01+0300
2025-07-21T15:01+0300
аэрофлот
аэропорт шереметьево
отмена рейсов
авиабилеты
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании. "Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно - без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн", - сообщили в компании. Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала. Ранее "Аэрофлот" сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.
https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859739565.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84a48694d7277ed37290c6129588e87c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, аэропорт шереметьево, отмена рейсов, авиабилеты
Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, отмена рейсов, авиабилеты
"Аэрофлот" рассказал, как вернуть средства за рейсы из "Шереметьево"
"Аэрофлот": пассажиры могут вернуть средства за рейсы из "Шереметьево" онлайн
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании.
"Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно - без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн", - сообщили в компании.
Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала.
Ранее "Аэрофлот" сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.
"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания