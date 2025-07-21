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"Аэрофлот" планирует войти в график к вечеру 22 июля, сообщает Росавиация - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" планирует войти в график к вечеру 22 июля, сообщает Росавиация
"Аэрофлот" планирует войти в график к вечеру 22 июля, сообщает Росавиация - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует войти в график к вечеру 22 июля, сообщает Росавиация
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника, другие авиаперевозчики - до конца понедельника, сообщила Росавиация. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T16:09+0300
2025-07-21T16:09+0300
росавиация
аэрофлот
авиакомпании
авиарейсы
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника, другие авиаперевозчики - до конца понедельника, сообщила Росавиация. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания. "Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника (22 июля). Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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росавиация, аэрофлот, авиакомпании, авиарейсы
Росавиация, Аэрофлот, авиакомпании, авиарейсы
16:09 21.07.2025
 
"Аэрофлот" планирует войти в график к вечеру 22 июля, сообщает Росавиация

Росавиация: "Аэрофлот" войдет в расписание к 22 июля, другие перевозчики - до конца дня

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника, другие авиаперевозчики - до конца понедельника, сообщила Росавиация.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
"Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника (22 июля). Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме
15:54
 
РосавиацияАэрофлотавиакомпанииавиарейсы
 
 
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