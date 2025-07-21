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Индекс Мосбиржи держится выше 2800 пунктов в понедельник днем
Индекс Мосбиржи держится выше 2800 пунктов в понедельник днем - 21.07.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи держится выше 2800 пунктов в понедельник днем
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника торгуется в плюсе и удерживается выше уровня 2800 пунктов по главному индексу, на который он... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:09+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника торгуется в плюсе и удерживается выше уровня 2800 пунктов по главному индексу, на который он вышел в субботу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.52 мск подскакивает на 1,36% относительно предыдущего закрытия, до 2822,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,8%, до 1195,15 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги ЮГК (+3,1%), ВК (+3,2%), самой Московской биржи (+2,7%), а также ВТБ (+1,4%), X5 (+2,4%). Дешевеют бумаги "Хэдхантера" (-0,8%), "Совкомфлота" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%). Индекс Мосбиржи к середине недели может попытаться закрепиться в диапазоне 2800-2880 пунктов, а основными поддерживающими факторами для акций станут приближение заседания ЦБ РФ и внешнеполитические новости, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. При этом может наблюдаться повышенный спрос на акции компаний, зависящих от ситуации с банковскими ставками, – девелоперов, АФК "Система", ВК, а при стабильном рубле под давлением могут оказаться экспортеры и, в частности, нефтяные компании, добавляет он. Однако в пятницу по рынку может пройти волна фиксации "на факте" решения регулятора снизить учётную ставку, также давление на рынок могут оказать комментарии, сопутствующие этому решению в случае, если они укажут на готовность сделать паузу в цикле смягчения монетарной политики, считает эксперт. При негативном сценарии, если пятничное решение ЦБ РФ разочарует инвесторов своей жесткостью, рынок акций после резкой просадки заляжет в боковик в районе 2800-2850 пунктов по индексу Мосбиржи, в свою очередь рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Если же ставка будет снижена на 2 процентных пункта, есть большая вероятность похода индекса Мосбиржи к 3000 пунктам", - заключает он.
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рынок, торги, индексы, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, российский рынок акций
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника торгуется в плюсе и удерживается выше уровня 2800 пунктов по главному индексу, на который он вышел в субботу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.52 мск подскакивает на 1,36% относительно предыдущего закрытия, до 2822,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,8%, до 1195,15 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги ЮГК (+3,1%), ВК (+3,2%), самой Московской биржи (+2,7%), а также ВТБ (+1,4%), X5 (+2,4%). Дешевеют бумаги "Хэдхантера" (-0,8%), "Совкомфлота" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%).
Индекс Мосбиржи к середине недели может попытаться закрепиться в диапазоне 2800-2880 пунктов, а основными поддерживающими факторами для акций станут приближение заседания ЦБ РФ и внешнеполитические новости, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ.
При этом может наблюдаться повышенный спрос на акции компаний, зависящих от ситуации с банковскими ставками, – девелоперов, АФК "Система", ВК, а при стабильном рубле под давлением могут оказаться экспортеры и, в частности, нефтяные компании, добавляет он.
Однако в пятницу по рынку может пройти волна фиксации "на факте" решения регулятора снизить учётную ставку, также давление на рынок могут оказать комментарии, сопутствующие этому решению в случае, если они укажут на готовность сделать паузу в цикле смягчения монетарной политики, считает эксперт.
При негативном сценарии, если пятничное решение ЦБ РФ разочарует инвесторов своей жесткостью, рынок акций после резкой просадки заляжет в боковик в районе 2800-2850 пунктов по индексу Мосбиржи, в свою очередь рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Если же ставка будет снижена на 2 процентных пункта, есть большая вероятность похода индекса Мосбиржи к 3000 пунктам", - заключает он.
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