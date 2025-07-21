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Российский рынок акций заметно растет в начале недели

Российский рынок акций заметно растет в начале недели - 21.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций заметно растет в начале недели

Российский рынок акций в понедельник заметно растет, закрепляясь выше отметки 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T17:52+0300

2025-07-21T17:52+0300

2025-07-21T17:52+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник заметно растет, закрепляясь выше отметки 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 17.25 мск подскакивает на 1,3% относительно предыдущего закрытия, до 2820,78 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,85%, до 1195,74 пункта. Российский рынок акций в основную сессию понедельника торгуется в плюсе благодаря росту выходных дней. Индекс Мосбиржи закрепляется выше ключевой отметки 2800 пунктов. "Восходящей динамике продолжает способствовать произошедшее в пятницу улучшение новостного фона... Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции подтвердил настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "В свою очередь Украина предложила провести третий раунд переговоров с Россией на этой неделе. Наконец западные СМИ сообщили, что китайский лидер Си Цзиньпин может в начале сентября устроить в Китае трехстороннюю встречу с участием Путина и президента США Дональда Трамп", - добавляет он. В частности, заметно дорожают бумаги "Русала" (+4,7%), "Полюса" (+4%), "Газпрома" (+1%), "Лукойла" (+1,3%), ЮГК (+3,4%). Дешевеют бумаги "Аэрофлота" (-1,2%), "Хэдхантера" (-1,4%), ПИКа (-1%). В эту среду выйдут новые данные недельной инфляции, и если они окажутся ниже 0,05% (н/н), то можно говорить, что ЦБ с большой вероятностью примет решение понизить ключевую ставку на 2 процентных пункта, считает Никита Степанов из ФГ "Финам". "Таким образом, до заседания ЦБ в эту пятницу возможен рост российского рынка", - добавляет он. Индекс Мосбиржи в очередной раз ушел выше уровня 2800 пунктов, пытаясь развить более устойчивое восходящее движение, отмечает Бабин. Но нефтяные цены остаются под давлением, а рубль возобновил укрепление. Если это негативное сочетание продолжит усиливаться, нашему рынку будет трудно показать устойчивый рост, заключает он.

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рынок, индексы, мосбиржа, акции