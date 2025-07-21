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Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе

Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе - 21.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 1,33%, следует из данных Московской биржи. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T18:59+0300

2025-07-21T18:59+0300

2025-07-21T19:00+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 1,33%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,33% по отношению к предыдущему закрытию, до 2821,78 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,01%, до 1197,58 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,32%, до 1134,88 пункта.

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мосбиржа, российский рынок акций, торги