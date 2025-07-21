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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 21.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Китая и Южной Кореи поднимаются в понедельник утром, индекс Австралии снижается, при этом торги в Японии закрыты в связи с выходным... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T07:59+0300

2025-07-21T07:59+0300

2025-07-21T07:59+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая и Южной Кореи поднимаются в понедельник утром, индекс Австралии снижается, при этом торги в Японии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,44%, до 3 549,89 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,55%, до 2 165,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,38%, до 24 919 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,53%, до 3 204,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,11%, до 8 659,8 пункта. В понедельник в Японии торги не проводятся в связи с выходным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 уменьшился на 0,21%, до 39 819,11 пункта. В понедельник участники рынка оценивают решения Народного банка Китая (Центробанка) относительно своего денежно-кредитного курса. Регулятор принял решение по сохранению основной ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%.

китай

южная корея

австралия

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рынок, торги, акции, китай, южная корея, австралия, атр