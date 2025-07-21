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Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/atr-859745242.html
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 21.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились после решения ЦБ Китая по ставкам и на фоне динамики... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:06+0300
2025-07-21T12:06+0300
экономика
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились после решения ЦБ Китая по ставкам и на фоне динамики рынков США, торги в Японии были закрыты, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,72%, до 3 559,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,05%, до 2 176,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,68%, до 24 994,14 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,71%, до 3 210,81 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - сократился на 1,02%, до 8 668,2 пункта. В понедельник в Японии торги не проводились в связи с выходным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 уменьшился на 0,21%, до 39 819,11 пункта. Трейдеры в начале рабочей недели обратили внимание на решения Народного банка Китая (Центробанка) относительно своего денежно-кредитного курса. Регулятор ранее в понедельник принял решение по сохранению основной ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, что совпало с прогнозами. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%, что также соответствует ожиданиям. Инвесторы Азии обратили внимание и на динамику фондовых рынков США. В пятницу технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&amp;P 500 обновили исторические рекорды. Японский рынок был в понедельник закрыт. При этом инвесторы оценили политические новости. Согласно окончательным итогам прошедших в воскресенье выборов в палату советников парламента Японии, правящая коалиция впервые за 70 лет не имеет большинства в обеих палатах парламента.
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рынок, торги, индексы, атр
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АТР
12:06 21.07.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в понедельник

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились после решения ЦБ Китая по ставкам и на фоне динамики рынков США, торги в Японии были закрыты, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,72%, до 3 559,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,05%, до 2 176,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,68%, до 24 994,14 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,71%, до 3 210,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 1,02%, до 8 668,2 пункта.
В понедельник в Японии торги не проводились в связи с выходным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 уменьшился на 0,21%, до 39 819,11 пункта.
Трейдеры в начале рабочей недели обратили внимание на решения Народного банка Китая (Центробанка) относительно своего денежно-кредитного курса. Регулятор ранее в понедельник принял решение по сохранению основной ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, что совпало с прогнозами.
Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%, что также соответствует ожиданиям.
Инвесторы Азии обратили внимание и на динамику фондовых рынков США. В пятницу технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды.
Японский рынок был в понедельник закрыт. При этом инвесторы оценили политические новости. Согласно окончательным итогам прошедших в воскресенье выборов в палату советников парламента Японии, правящая коалиция впервые за 70 лет не имеет большинства в обеих палатах парламента.
График - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Биржи Европы в основном растут после выхода корпоративных новостей
12:01
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАТР
 
 
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