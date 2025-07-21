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В Минтрансе РФ сообщили о росте авиаперевозок между Россией и Узбекистаном

В Минтрансе РФ сообщили о росте авиаперевозок между Россией и Узбекистаном - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе РФ сообщили о росте авиаперевозок между Россией и Узбекистаном

Авиаперевозки между Россией и Узбекистаном за январь-май 2025 года выросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минтрансе РФ. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T20:04+0300

2025-07-21T20:04+0300

2025-07-21T20:07+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиаперевозки между Россией и Узбекистаном за январь-май 2025 года выросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минтрансе РФ. "Развитие авиационных маршрутов обсудил с коллегой из Узбекистана Жамолиддином Назаровым заместитель министра транспорта Владимир Потешкин... Авиаперевозки, туристические и деловые, растут: по итогам 2024 года только российские авиакомпании нарастили объемы почти в 1,5 раза. Первые пять месяцев текущего года также демонстрируют рост к аналогичному периоду прошлого года - на 7,1%", - говорится в сообщении. Отмечается, что Узбекистан остается одним из стратегических партнеров РФ. Так, в текущем сезоне расписания ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) перевозки между Россией и Узбекистаном осуществляют 12 авиакомпаний, выполняется 307 рейсов в неделю. В ходе переговоров было согласовано увеличение предельного количества рейсов из Москвы в города Фергана, Термез, Наманган, а также на маршрутах Самарканд - Москва и Ташкент - Сочи.

https://1prime.ru/20250630/aviaperevozki-859034928.html

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минтранс рф, авиаперевозки, россия