Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250721/avto-859751718.html
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру - 21.07.2025, ПРАЙМ
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает агентство DPA со... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:19+0300
2025-07-21T14:19+0300
бизнес
германия
mercedes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859751563_0:146:1801:1159_1920x0_80_0_0_68e7cd61023e7fe0af3ac5d8f37654e2.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии. "Автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает около 223 000 автомобилей по всему миру", - пишет агентство. Речь идет о моделях Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. По всей Германии отзыв касается 60 245 автомобилей. Mercedes выявил, что при замене подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata, и в случае аварии со срабатыванием подушки безопасности может взорваться газогенератор, приводит DPA слова представительницы компании. Как отметили в Mercedes-Benz, подушка безопасности не будет оказывать сдерживающего действия и пассажиры могут получить травмы из-за отделения частей газогенератора. Клиенты будут уведомлены об отзыве в письменной форме через свою компанию-продавца, говорится в сообщении. Подушка безопасности будет проверена и при необходимости заменена сервисной организацией Mercedes-Benz. Посещение мастерской будет бесплатным для владельцев.
https://1prime.ru/20250720/avto-859721968.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859751563_30:0:1769:1304_1920x0_80_0_0_5d56e256a82db49a6c046abb6db59b4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, mercedes
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Mercedes
14:19 21.07.2025
 
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру

DPA: Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру

© РИА Новости . Алексей КуденкоЗначок немецкого концерна "Мерседес"
Значок немецкого концерна Мерседес - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии.
"Автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает около 223 000 автомобилей по всему миру", - пишет агентство.
Речь идет о моделях Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. По всей Германии отзыв касается 60 245 автомобилей.
Mercedes выявил, что при замене подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata, и в случае аварии со срабатыванием подушки безопасности может взорваться газогенератор, приводит DPA слова представительницы компании. Как отметили в Mercedes-Benz, подушка безопасности не будет оказывать сдерживающего действия и пассажиры могут получить травмы из-за отделения частей газогенератора.
Клиенты будут уведомлены об отзыве в письменной форме через свою компанию-продавца, говорится в сообщении. Подушка безопасности будет проверена и при необходимости заменена сервисной организацией Mercedes-Benz. Посещение мастерской будет бесплатным для владельцев.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Великобритания в июне стала главным импортером китайских авто
Вчера, 10:49
 
БизнесГЕРМАНИЯMercedes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала