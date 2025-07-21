https://1prime.ru/20250721/avto-859751718.html
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру - 21.07.2025, ПРАЙМ
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает агентство DPA со... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:19+0300
2025-07-21T14:19+0300
2025-07-21T14:19+0300
бизнес
германия
mercedes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859751563_0:146:1801:1159_1920x0_80_0_0_68e7cd61023e7fe0af3ac5d8f37654e2.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии. "Автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает около 223 000 автомобилей по всему миру", - пишет агентство. Речь идет о моделях Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. По всей Германии отзыв касается 60 245 автомобилей. Mercedes выявил, что при замене подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata, и в случае аварии со срабатыванием подушки безопасности может взорваться газогенератор, приводит DPA слова представительницы компании. Как отметили в Mercedes-Benz, подушка безопасности не будет оказывать сдерживающего действия и пассажиры могут получить травмы из-за отделения частей газогенератора. Клиенты будут уведомлены об отзыве в письменной форме через свою компанию-продавца, говорится в сообщении. Подушка безопасности будет проверена и при необходимости заменена сервисной организацией Mercedes-Benz. Посещение мастерской будет бесплатным для владельцев.
https://1prime.ru/20250720/avto-859721968.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859751563_30:0:1769:1304_1920x0_80_0_0_5d56e256a82db49a6c046abb6db59b4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, германия, mercedes
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Mercedes
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру
DPA: Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии.
"Автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает около 223 000 автомобилей по всему миру", - пишет агентство.
Речь идет о моделях Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. По всей Германии отзыв касается 60 245 автомобилей.
Mercedes выявил, что при замене подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata, и в случае аварии со срабатыванием подушки безопасности может взорваться газогенератор, приводит DPA слова представительницы компании. Как отметили в Mercedes-Benz, подушка безопасности не будет оказывать сдерживающего действия и пассажиры могут получить травмы из-за отделения частей газогенератора.
Клиенты будут уведомлены об отзыве в письменной форме через свою компанию-продавца, говорится в сообщении. Подушка безопасности будет проверена и при необходимости заменена сервисной организацией Mercedes-Benz. Посещение мастерской будет бесплатным для владельцев.
Великобритания в июне стала главным импортером китайских авто