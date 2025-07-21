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Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру

Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру - 21.07.2025, ПРАЙМ

Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает агентство DPA со... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T14:19+0300

2025-07-21T14:19+0300

2025-07-21T14:19+0300

бизнес

германия

mercedes

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии. "Автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает около 223 000 автомобилей по всему миру", - пишет агентство. Речь идет о моделях Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. По всей Германии отзыв касается 60 245 автомобилей. Mercedes выявил, что при замене подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata, и в случае аварии со срабатыванием подушки безопасности может взорваться газогенератор, приводит DPA слова представительницы компании. Как отметили в Mercedes-Benz, подушка безопасности не будет оказывать сдерживающего действия и пассажиры могут получить травмы из-за отделения частей газогенератора. Клиенты будут уведомлены об отзыве в письменной форме через свою компанию-продавца, говорится в сообщении. Подушка безопасности будет проверена и при необходимости заменена сервисной организацией Mercedes-Benz. Посещение мастерской будет бесплатным для владельцев.

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германия

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бизнес, германия, mercedes