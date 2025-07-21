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Песков ответил на слова Алиева о подаче исков из-за крушения самолета AZAL - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на слова Алиева о подаче исков из-за крушения самолета AZAL
Песков ответил на слова Алиева о подаче исков из-за крушения самолета AZAL - 21.07.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на слова Алиева о подаче исков из-за крушения самолета AZAL
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах подать иски в международные суды в связи с... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:38+0300
2025-07-21T14:07+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах подать иски в международные суды в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL, заявил, что если Баку примет такое решение, то это - их право. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Актау. &quot;Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут&quot;, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каковы будут ответные действия Москвы.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
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Политика, Бизнес, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, Баку, Дмитрий Песков, Владимир Путин, AZAL, МЧС
13:38 21.07.2025 (обновлено: 14:07 21.07.2025)
 
Песков ответил на слова Алиева о подаче исков из-за крушения самолета AZAL

Песков: если Азербайджан решит подать иски в международные суды, это их право

© РИА Новости . МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . МЧС Республики Казахстан
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах подать иски в международные суды в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL, заявил, что если Баку примет такое решение, то это - их право.
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Актау.

"Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каковы будут ответные действия Москвы.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
 
ПолитикаБизнесРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНРФБакуДмитрий ПесковВладимир ПутинAZALМЧС
 
 
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