https://1prime.ru/20250721/azal-859749838.html

Песков ответил на слова Алиева о подаче исков из-за крушения самолета AZAL

Песков ответил на слова Алиева о подаче исков из-за крушения самолета AZAL - 21.07.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на слова Алиева о подаче исков из-за крушения самолета AZAL

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах подать иски в международные суды в связи с... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:38+0300

2025-07-21T13:38+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах подать иски в международные суды в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL, заявил, что если Баку примет такое решение, то это - их право. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Актау. "Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каковы будут ответные действия Москвы.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.

https://1prime.ru/20250304/azal-855457273.html

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бизнес, россия, азербайджан, рф, баку, дмитрий песков, владимир путин, azal, мчс