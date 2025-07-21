https://1prime.ru/20250721/bolshinstvo-859731651.html

Большинство россиян не страхуют свое жилье, показал опрос

Большинство россиян не страхуют свое жилье, показал опрос - 21.07.2025, ПРАЙМ

Большинство россиян не страхуют свое жилье, показал опрос

Большинство россиян не страхуют свое жилье, несмотря на то, что у почти половины во время ремонта возникают различные происшествия, говорится в исследовании... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T03:17+0300

2025-07-21T03:17+0300

2025-07-21T03:17+0300

россия

экономика

общество

александр абрамов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859731651.jpg?1753057027

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Большинство россиян не страхуют свое жилье, несмотря на то, что у почти половины во время ремонта возникают различные происшествия, говорится в исследовании сервиса "Ремонт со СберУслугами" и "СберСтрахования", которое есть у РИА Новости. "Более половины россиян (55%) поделились, что не сталкивались с авариями или происшествиями во время ремонта", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса более чем 2000 человек из всех округов России. При этом у остальных жителей России в ходе ремонта жилья происходили те или иные происшествия. Так, по 16% респондентов сталкивались с протечками воды и потопами, а также с повреждением новой отделки. "Чуть реже опрошенным россиянам приходилось решать проблемы повреждений электропроводки (13%). Еще 11% участников исследования отметили, что во время ремонта им повредили мебель, а 9% рассказали о других случаях", - добавили аналитики. Несмотря на это, лишь пятая часть россиян страхуют свое жилье: 20% на постоянной основе, а 2% - на время ремонта. А вот 78% не оформляют страховку. Планируя ремонт, нужно учитывать максимальное количество рисков. Например, это может быть использование недобросовестными подрядчиками неподходящих материалов, нарушение правил электромонтажа, несоблюдение техники безопасности и так далее, отметила руководитель проектов сервиса "Ремонт со СберУслугами" Полина Цветкова. Также исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов обратил внимание на то, что оформление страховки в случае происшествия может уберечь человека от дополнительных расходов, например в случае порчи имущества соседей. "Если их имущество пострадает по владельца застрахованной квартиры, страховая компания обеспечит им компенсацию. В перовом полугодии средняя выплата по полисам защиты жилья составила 93 тысячи рублей - сумма, которая может весьма значительно отразиться на бюджете", - подчеркнул он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , александр абрамов