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Большинство россиян не страхуют свое жилье, показал опрос - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Большинство россиян не страхуют свое жилье, показал опрос
Большинство россиян не страхуют свое жилье, показал опрос - 21.07.2025, ПРАЙМ
Большинство россиян не страхуют свое жилье, показал опрос
Большинство россиян не страхуют свое жилье, несмотря на то, что у почти половины во время ремонта возникают различные происшествия, говорится в исследовании... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T03:17+0300
2025-07-21T03:17+0300
россия
экономика
общество
александр абрамов
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Большинство россиян не страхуют свое жилье, несмотря на то, что у почти половины во время ремонта возникают различные происшествия, говорится в исследовании сервиса "Ремонт со СберУслугами" и "СберСтрахования", которое есть у РИА Новости. "Более половины россиян (55%) поделились, что не сталкивались с авариями или происшествиями во время ремонта", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса более чем 2000 человек из всех округов России. При этом у остальных жителей России в ходе ремонта жилья происходили те или иные происшествия. Так, по 16% респондентов сталкивались с протечками воды и потопами, а также с повреждением новой отделки. "Чуть реже опрошенным россиянам приходилось решать проблемы повреждений электропроводки (13%). Еще 11% участников исследования отметили, что во время ремонта им повредили мебель, а 9% рассказали о других случаях", - добавили аналитики. Несмотря на это, лишь пятая часть россиян страхуют свое жилье: 20% на постоянной основе, а 2% - на время ремонта. А вот 78% не оформляют страховку. Планируя ремонт, нужно учитывать максимальное количество рисков. Например, это может быть использование недобросовестными подрядчиками неподходящих материалов, нарушение правил электромонтажа, несоблюдение техники безопасности и так далее, отметила руководитель проектов сервиса "Ремонт со СберУслугами" Полина Цветкова. Также исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов обратил внимание на то, что оформление страховки в случае происшествия может уберечь человека от дополнительных расходов, например в случае порчи имущества соседей. "Если их имущество пострадает по владельца застрахованной квартиры, страховая компания обеспечит им компенсацию. В перовом полугодии средняя выплата по полисам защиты жилья составила 93 тысячи рублей - сумма, которая может весьма значительно отразиться на бюджете", - подчеркнул он.
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россия, общество , александр абрамов
РОССИЯ, Экономика, Общество , Александр Абрамов
03:17 21.07.2025
 
Большинство россиян не страхуют свое жилье, показал опрос

"Ремонт со СберУслугами": большинство россиян не страхуют свое жилье

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Большинство россиян не страхуют свое жилье, несмотря на то, что у почти половины во время ремонта возникают различные происшествия, говорится в исследовании сервиса "Ремонт со СберУслугами" и "СберСтрахования", которое есть у РИА Новости.
"Более половины россиян (55%) поделились, что не сталкивались с авариями или происшествиями во время ремонта", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса более чем 2000 человек из всех округов России.
При этом у остальных жителей России в ходе ремонта жилья происходили те или иные происшествия. Так, по 16% респондентов сталкивались с протечками воды и потопами, а также с повреждением новой отделки.
"Чуть реже опрошенным россиянам приходилось решать проблемы повреждений электропроводки (13%). Еще 11% участников исследования отметили, что во время ремонта им повредили мебель, а 9% рассказали о других случаях", - добавили аналитики.
Несмотря на это, лишь пятая часть россиян страхуют свое жилье: 20% на постоянной основе, а 2% - на время ремонта. А вот 78% не оформляют страховку.
Планируя ремонт, нужно учитывать максимальное количество рисков. Например, это может быть использование недобросовестными подрядчиками неподходящих материалов, нарушение правил электромонтажа, несоблюдение техники безопасности и так далее, отметила руководитель проектов сервиса "Ремонт со СберУслугами" Полина Цветкова.
Также исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов обратил внимание на то, что оформление страховки в случае происшествия может уберечь человека от дополнительных расходов, например в случае порчи имущества соседей.
"Если их имущество пострадает по владельца застрахованной квартиры, страховая компания обеспечит им компенсацию. В перовом полугодии средняя выплата по полисам защиты жилья составила 93 тысячи рублей - сумма, которая может весьма значительно отразиться на бюджете", - подчеркнул он.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоАлександр Абрамов
 
 
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