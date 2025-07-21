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США разместили ядерные бомбы в Великобритании, пишут СМИ
США разместили ядерные бомбы в Великобритании, пишут СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
США разместили ядерные бомбы в Великобритании, пишут СМИ
Соединенные Штаты разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет, сообщило издание UK Defence Journal. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:43+0300
2025-07-21T14:43+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет, сообщило издание UK Defence Journal. "Впервые с по крайней мере 2008 года американское ядерное оружие по некоторым данным вернулось на территорию Великобритании, множество источников указывают, что несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке", - говорится в материале. По информации UK Defence Journal, бомбы, предположительно, были перевезены из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в недавно построенное безопасное хранилище на территории Великобритании. Американское ядерное оружие размещалось на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся последний известный его вывоз, связанный с сокращением вооружений в Европе. "Возвращение оружия будет означать существенное изменение ядерной стратегии НАТО на европейском театре военных действий на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживание", - пишет издание. Ни Военно-воздушные силы США, ни британские власти никак не прокомментировали состоявшееся развертывание вооружений. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности европейскому континенту. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). В апреле 2024 года в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.
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великобритания, сша, ядерное оружие
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ядерное оружие
США разместили ядерные бомбы в Великобритании, пишут СМИ
UK Defence Journal: США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Великобритании
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет, сообщило издание UK Defence Journal.
"Впервые с по крайней мере 2008 года американское ядерное оружие по некоторым данным вернулось на территорию Великобритании, множество источников указывают, что несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке", - говорится в материале.
По информации UK Defence Journal, бомбы, предположительно, были перевезены из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в недавно построенное безопасное хранилище на территории Великобритании.
Американское ядерное оружие размещалось на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся последний известный его вывоз, связанный с сокращением вооружений в Европе.
"Возвращение оружия будет означать существенное изменение ядерной стратегии НАТО на европейском театре военных действий на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживание", - пишет издание.
Ни Военно-воздушные силы США, ни британские власти никак не прокомментировали состоявшееся развертывание вооружений.
В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности европейскому континенту.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).
В апреле 2024 года в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.
В Британии представили новую систему ИИ для огня на большой дальности