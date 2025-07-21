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"В гробу". В ЕС попытались отрезвить немецкого генерала после слов о России - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"В гробу". В ЕС попытались отрезвить немецкого генерала после слов о России
"В гробу". В ЕС попытались отрезвить немецкого генерала после слов о России - 21.07.2025, ПРАЙМ
"В гробу". В ЕС попытались отрезвить немецкого генерала после слов о России
Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, требовавший бомбить российские аэродромы и инфраструктуру, хочет навредить Евросоюзу. С таким заявлением в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T22:52+0300
2025-07-21T23:06+0300
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, требовавший бомбить российские аэродромы и инфраструктуру, хочет навредить Евросоюзу. С таким заявлением в социальной сети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, "немецкий генерал (Фройдинг - прим. ред.) выглядит так, будто он спит в гробу".При этом ирландец подчеркнул, что генерал бундесвера "хочет, чтобы Европа сделала так же. Навсегда".Накануне Фройдинг сделал в YouTube-канале бундесвера резонансное заявление в отношении Российской Федерации. По его словам, чтобы поддержать Украину и не дать раскрыться потенциалу Вооруженных сил России, следует атаковать российские аэродромы и инфраструктуру. В частности, немецкий генерал призвал Запад к проведению превентивных наступательных операций против России с использованием средств дальнего действия. В то же время Фройдинг высказал убеждение, что Западу следует ужесточить ограничительные меры против российских оборонных предприятий. Признав, что Российской Федерации удалось существенно нарастить производство ракет, он заявил о необходимости изыскать возможности для сдерживания развития оборонно-промышленного комплекса России.
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германия, бундесвер, удары, россия, мнение
Политика, ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, удары, РОССИЯ, мнение
22:52 21.07.2025 (обновлено: 23:06 21.07.2025)
 
"В гробу". В ЕС попытались отрезвить немецкого генерала после слов о России

Боуз: требовавший атаковать Россию генерал бундесвера хочет навредить Европе

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© flickr.com / tjuel
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, требовавший бомбить российские аэродромы и инфраструктуру, хочет навредить Евросоюзу. С таким заявлением в социальной сети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, "немецкий генерал (Фройдинг - прим. ред.) выглядит так, будто он спит в гробу".
При этом ирландец подчеркнул, что генерал бундесвера "хочет, чтобы Европа сделала так же. Навсегда".
Накануне Фройдинг сделал в YouTube-канале бундесвера резонансное заявление в отношении Российской Федерации. По его словам, чтобы поддержать Украину и не дать раскрыться потенциалу Вооруженных сил России, следует атаковать российские аэродромы и инфраструктуру. В частности, немецкий генерал призвал Запад к проведению превентивных наступательных операций против России с использованием средств дальнего действия.
В то же время Фройдинг высказал убеждение, что Западу следует ужесточить ограничительные меры против российских оборонных предприятий. Признав, что Российской Федерации удалось существенно нарастить производство ракет, он заявил о необходимости изыскать возможности для сдерживания развития оборонно-промышленного комплекса России.
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