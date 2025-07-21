https://1prime.ru/20250721/bundesver-859767822.html

"В гробу". В ЕС попытались отрезвить немецкого генерала после слов о России

"В гробу". В ЕС попытались отрезвить немецкого генерала после слов о России - 21.07.2025, ПРАЙМ

"В гробу". В ЕС попытались отрезвить немецкого генерала после слов о России

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, требовавший бомбить российские аэродромы и инфраструктуру, хочет навредить Евросоюзу. С таким заявлением в... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T22:52+0300

2025-07-21T22:52+0300

2025-07-21T23:06+0300

политика

германия

бундесвер

удары

россия

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg

МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, требовавший бомбить российские аэродромы и инфраструктуру, хочет навредить Евросоюзу. С таким заявлением в социальной сети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, "немецкий генерал (Фройдинг - прим. ред.) выглядит так, будто он спит в гробу".При этом ирландец подчеркнул, что генерал бундесвера "хочет, чтобы Европа сделала так же. Навсегда".Накануне Фройдинг сделал в YouTube-канале бундесвера резонансное заявление в отношении Российской Федерации. По его словам, чтобы поддержать Украину и не дать раскрыться потенциалу Вооруженных сил России, следует атаковать российские аэродромы и инфраструктуру. В частности, немецкий генерал призвал Запад к проведению превентивных наступательных операций против России с использованием средств дальнего действия. В то же время Фройдинг высказал убеждение, что Западу следует ужесточить ограничительные меры против российских оборонных предприятий. Признав, что Российской Федерации удалось существенно нарастить производство ракет, он заявил о необходимости изыскать возможности для сдерживания развития оборонно-промышленного комплекса России.

https://1prime.ru/20250720/bundesver-859726769.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, бундесвер, удары, россия, мнение