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В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине

Владимир Путин готовится к поездке в Китай, если там в это время будет находиться президент США Дональд Трамп, не исключено, что они могут встретиться, сообщил... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:23+0300

2025-07-21T13:23+0300

2025-07-21T13:27+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин готовится к поездке в Китай, если там в это время будет находиться президент США Дональд Трамп, не исключено, что они могут встретиться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. <...> Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", — сказал представитель Кремля.Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС и проведет полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники написала, что Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее осенью или же встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия.В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пока не подтвердил возможную встречу лидеров Китая и США этой осенью.

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россия, мировая экономика, китай, пекин, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, шос