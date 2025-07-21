Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250721/china-859749140.html
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине
Владимир Путин готовится к поездке в Китай, если там в это время будет находиться президент США Дональд Трамп, не исключено, что они могут встретиться, сообщил... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:23+0300
2025-07-21T13:27+0300
политика
россия
мировая экономика
китай
пекин
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/40/842014067_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_6179b30530f2ed7f65850fcd5529ece5.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин готовится к поездке в Китай, если там в это время будет находиться президент США Дональд Трамп, не исключено, что они могут встретиться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. &lt;...&gt; Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", — сказал представитель Кремля.Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС и проведет полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники написала, что Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее осенью или же встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия.В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пока не подтвердил возможную встречу лидеров Китая и США этой осенью.
https://1prime.ru/20250720/ssha-859724539.html
китай
пекин
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/40/842014067_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e87093c15ea8373bab3d72f487ca8765.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, пекин, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, шос
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ШОС
13:23 21.07.2025 (обновлено: 13:27 21.07.2025)
 
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине

Песков: Путин готовится к поездке в Китай, о планах Трампа не слышали

© РИА Новости . POOL/Дмитрий Азаров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед церемонией открытия III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин перед церемонией открытия III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . POOL/Дмитрий Азаров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин готовится к поездке в Китай, если там в это время будет находиться президент США Дональд Трамп, не исключено, что они могут встретиться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. <...> Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", — сказал представитель Кремля.
Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС и проведет полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники написала, что Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее осенью или же встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пока не подтвердил возможную встречу лидеров Китая и США этой осенью.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
"Полностью разрушить". В ЕС раскрыли, чем чревата встреча Путина и Трампа
Вчера, 14:37
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙПекинСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала