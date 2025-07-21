https://1prime.ru/20250721/china-859749140.html
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине
Владимир Путин готовится к поездке в Китай, если там в это время будет находиться президент США Дональд Трамп, не исключено, что они могут встретиться, сообщил... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:23+0300
2025-07-21T13:23+0300
2025-07-21T13:27+0300
политика
россия
мировая экономика
китай
пекин
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/40/842014067_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_6179b30530f2ed7f65850fcd5529ece5.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин готовится к поездке в Китай, если там в это время будет находиться президент США Дональд Трамп, не исключено, что они могут встретиться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. <...> Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", — сказал представитель Кремля.Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС и проведет полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники написала, что Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее осенью или же встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия.В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пока не подтвердил возможную встречу лидеров Китая и США этой осенью.
https://1prime.ru/20250720/ssha-859724539.html
китай
пекин
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/40/842014067_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e87093c15ea8373bab3d72f487ca8765.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, пекин, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, шос
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ШОС
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в Пекине
Песков: Путин готовится к поездке в Китай, о планах Трампа не слышали
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин готовится к поездке в Китай, если там в это время будет находиться президент США Дональд Трамп, не исключено, что они могут встретиться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. <...> Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", — сказал представитель Кремля.
Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС и проведет полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники написала, что Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее осенью или же встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пока не подтвердил возможную встречу лидеров Китая и США этой осенью.
"Полностью разрушить". В ЕС раскрыли, чем чревата встреча Путина и Трампа