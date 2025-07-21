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Умеров снова возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле

Умеров снова возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле - 21.07.2025, ПРАЙМ

Умеров снова возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле

Главой делегации Украины на переговорах с РФ в Стамбуле останется Рустем Умеров, который после перестановок в украинском правительстве стал секретарем СНБО, при | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:28+0300

2025-07-21T13:28+0300

2025-07-21T13:28+0300

политика

украина

рустем умеров

владимир зеленский

переговоры

россия

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Главой делегации Украины на переговорах с РФ в Стамбуле останется Рустем Умеров, который после перестановок в украинском правительстве стал секретарем СНБО, при этом новый глава минобороны Украины Денис Шмыгаль на них не поедет, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров. Ранее главой делегации также являлся Умеров, но в статусе министра обороны. Нынешний министр обороны Шмыгаль в Стамбул не поедет", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться, предварительно, в среду-четверг в Стамбуле, сообщило в понедельник утром издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники. Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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украина, рустем умеров, владимир зеленский, переговоры, россия