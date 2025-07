https://1prime.ru/20250721/delisting-859758173.html

Globaltrans подала заявления о делистинге ГДР с биржи Астаны

Globaltrans подала заявления о делистинге ГДР с биржи Астаны - 21.07.2025, ПРАЙМ

Globaltrans подала заявления о делистинге ГДР с биржи Астаны

21.07.2025

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Компания Globaltrans подала заявления о делистинге ГДР с международной биржи Астаны, сообщила компания."Компания Globaltrans Investment PLC объявляет о том, что сегодня она подала заявку на добровольный делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) из официального списка, который ведет Astana International Exchange Limited (AIX). Как ожидается, при условии одобрения AIX, делистинг вступит в силу 21 августа 2025 года, а 4 августа 2025 года станет последней датой торгов на AIX", - говорится в сообщении.Заявка на делистинг, уточняет компания, была подана в соответствии с решением совета директоров Globaltrans от 21 июля 2025 года об одобрении делистинга, в котором учитывалась недавняя продажа дочерних предприятий компании.Международная биржа Астаны с 22 октября 2024 года допустила к листингу и торгам ГДР Globaltrans.Globaltrans в марте 2025 года сообщила о планах продажи ее железнодорожных активов российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом "Трансатлант", за 766,8 миллиона долларов. В апреле компания опубликовала информацию о передаче этих активов новому собственнику.Globaltrans в начале апреля приводил следующие данные о своих акционерах: у National City Nominees Limited владеет 37,84%, у Onyx Investments LTD DMCC и Marigold Investments Ltd - по 11,54%, у Aqniet Holding Group ltd - 13,43%, у KSP Capital Asset Management Limited Liability Company - 10,87%, у Litten Investments Ltd DMCC - 5,08%.

