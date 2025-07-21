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Доллар заметно дешевеет

Доллар заметно дешевеет - 21.07.2025, ПРАЙМ

Доллар заметно дешевеет

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в понедельник вечером сильно снижается в ожидании влияния готовящихся повышенных... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T18:45+0300

2025-07-21T18:45+0300

2025-07-21T18:45+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в понедельник вечером сильно снижается в ожидании влияния готовящихся повышенных импортных пошлин на экономику страны и монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару растёт до 1,1715 доллара с 1,1626 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается до 147,29 иены с уровня прошлого закрытия в 148,83 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,75% - до 97,72 пункта. Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. "Более высокие импортные цены грозят ростом инфляции и падением темпов роста. Мы ожидаем, что эта напряженность не позволит ФРС снизить ставку до конца 2025 года", - считает аналитик Bloomberg Economics Анна Вон (Anna Wong). Пока же, по данным CME Group, большинство аналитиков ждёт снижения учётной ставки в стране в сентябре. Помимо этого, на траекторию иены могут влиять итоги выборов в верхнюю палату парламента в Японии. Как ранее сообщило агентство Киодо, победил Мунэо Судзуки, выступающий за укрепление отношений с Россией. "Повышенная политическая нестабильность, вероятно, ограничит возможности Банка Японии ужесточать кредитно-денежную политику в ближайшей перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Invesco по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвида Чао. Судзуки ранее был депутатом верхней палаты от Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), затем из-за обрушившейся на него критики из-за визита в Москву он вышел из ее рядов и стал независимым депутатом. На выборах в воскресенье он баллотировался от правящей Либерально-демократической партии, которая рассчитывала укрепить свои позиции на самом северном японском острове Хоккайдо, избиратели которого традиционно поддерживают Судзуки. В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата.

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торги, доллар, снижение