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Аэропорт "Домодедово" стабилизировал расписание
Аэропорт "Домодедово" стабилизировал расписание - 21.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Домодедово" стабилизировал расписание
Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T22:00+0300
2025-07-21T22:00+0300
2025-07-21T22:01+0300
экономика
аэропорт домодедово
расписание
стабилизация
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. Постепенно аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания. "Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани. Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками, добавила авиагавань.
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аэропорт домодедово, расписание, стабилизация
Экономика, аэропорт Домодедово, расписание, Стабилизация
Аэропорт "Домодедово" стабилизировал расписание
Аэропорт "Домодедово" стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. Постепенно аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
"Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.
Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками, добавила авиагавань.
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