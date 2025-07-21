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Эксперт рассказал, как Европа борется за выживание - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал, как Европа борется за выживание
Эксперт рассказал, как Европа борется за выживание - 21.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как Европа борется за выживание
Европа ведёт экономическую борьбу за выживание через оборонную промышленность, чтобы сохранить хоть какой-то двигатель экономики, высказал мнение в комментарии... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:15+0300
2025-07-21T07:15+0300
экономика
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БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. Европа ведёт экономическую борьбу за выживание через оборонную промышленность, чтобы сохранить хоть какой-то двигатель экономики, высказал мнение в комментарии для РИА Новости немецкий стратегический консультант, медиаэксперт Мирко Колунджич. "В настоящее время Германия сталкивается с экономическими трудностями, поскольку другие отрасли промышленности из-за конкурентной ситуации находятся под давлением, и теперь делают ставку на военно-промышленный комплекс, чтобы поддержать экономику", - сказал Колунджич. По его словам, в этом заключается общая проблема, и происходит это независимо от конфликта на Украине. "Это то, чем занимается сейчас Европа: своего рода экономическая борьба за выживание через оборонную промышленность, чтобы хоть как-то сохранить жизнеспособность экономического двигателя", - пояснил он. Страны - члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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мировая экономика, россия, европа, гаага, германия, владимир путин, сергей лавров, нато, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Гаага, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, МИД
07:15 21.07.2025
 
Эксперт рассказал, как Европа борется за выживание

Эксперт Колунджич: Европа борется за выживание через оборонную промышленность

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БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. Европа ведёт экономическую борьбу за выживание через оборонную промышленность, чтобы сохранить хоть какой-то двигатель экономики, высказал мнение в комментарии для РИА Новости немецкий стратегический консультант, медиаэксперт Мирко Колунджич.
"В настоящее время Германия сталкивается с экономическими трудностями, поскольку другие отрасли промышленности из-за конкурентной ситуации находятся под давлением, и теперь делают ставку на военно-промышленный комплекс, чтобы поддержать экономику", - сказал Колунджич.
По его словам, в этом заключается общая проблема, и происходит это независимо от конфликта на Украине.
"Это то, чем занимается сейчас Европа: своего рода экономическая борьба за выживание через оборонную промышленность, чтобы хоть как-то сохранить жизнеспособность экономического двигателя", - пояснил он.
Страны - члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЕВРОПАГаагаГЕРМАНИЯВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОМИД РФМИД
 
 
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