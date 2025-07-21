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Эксперт рассказал, как Европа борется за выживание

Эксперт рассказал, как Европа борется за выживание - 21.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Европа борется за выживание

Европа ведёт экономическую борьбу за выживание через оборонную промышленность, чтобы сохранить хоть какой-то двигатель экономики, высказал мнение в комментарии... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T07:15+0300

2025-07-21T07:15+0300

2025-07-21T07:15+0300

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БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. Европа ведёт экономическую борьбу за выживание через оборонную промышленность, чтобы сохранить хоть какой-то двигатель экономики, высказал мнение в комментарии для РИА Новости немецкий стратегический консультант, медиаэксперт Мирко Колунджич. "В настоящее время Германия сталкивается с экономическими трудностями, поскольку другие отрасли промышленности из-за конкурентной ситуации находятся под давлением, и теперь делают ставку на военно-промышленный комплекс, чтобы поддержать экономику", - сказал Колунджич. По его словам, в этом заключается общая проблема, и происходит это независимо от конфликта на Украине. "Это то, чем занимается сейчас Европа: своего рода экономическая борьба за выживание через оборонную промышленность, чтобы хоть как-то сохранить жизнеспособность экономического двигателя", - пояснил он. Страны - члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

европа

гаага

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мировая экономика, россия, европа, гаага, германия, владимир путин, сергей лавров, нато, мид рф, мид