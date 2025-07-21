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Эрдоган заявил о готовности Турции к членству в Евросоюзе - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган заявил о готовности Турции к членству в Евросоюзе
Эрдоган заявил о готовности Турции к членству в Евросоюзе - 21.07.2025, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о готовности Турции к членству в Евросоюзе
Турция полностью готова к полноправному членству в Евросоюзе, организация также нуждается в республике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:00+0300
2025-07-21T13:00+0300
политика
турция
европа
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 июл – ПРАЙМ. Турция полностью готова к полноправному членству в Евросоюзе, организация также нуждается в республике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня, чтобы оживиться и продвинуться вперед. Эти события должны произойти уже сейчас, не дожидаясь никаких новых шагов. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели - полноправному членству. Когда ЕС решает этот вопрос стратегически и дальновидно, для них нет никаких препятствий для принятия немедленных мер", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). По его словам, политические барьеры против Турции должны быть срочно устранены. "Мы ожидаем, что страны ЕС будут поддерживать отношения на справедливой и равноправной основе… Если принять во внимание события в Европе и вокруг нее, а также разногласия внутри ЕС, то станет очевидной потребность ЕС в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция. Как я уже говорил, Турция - это последний выход перед мостом для ЕС. Мир меняется, Европа уже изменилась. Избавление от влияния устаревших, навязчивых политических представлений может стать шагом, который позволит Европейскому союзу вступить в новую эру и устремить его в будущее. Как Турция мы готовы к полноправному членству", - сказал Эрдоган. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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турция, европа, реджеп тайип эрдоган, ес, еэс
Политика, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, Реджеп Тайип Эрдоган, ЕС, ЕЭС
13:00 21.07.2025
 
Эрдоган заявил о готовности Турции к членству в Евросоюзе

Эрдоган заявил, что Турция готова к полноправному членству в Евросоюзе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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АНКАРА, 21 июл – ПРАЙМ. Турция полностью готова к полноправному членству в Евросоюзе, организация также нуждается в республике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня, чтобы оживиться и продвинуться вперед. Эти события должны произойти уже сейчас, не дожидаясь никаких новых шагов. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели - полноправному членству. Когда ЕС решает этот вопрос стратегически и дальновидно, для них нет никаких препятствий для принятия немедленных мер", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
По его словам, политические барьеры против Турции должны быть срочно устранены.
"Мы ожидаем, что страны ЕС будут поддерживать отношения на справедливой и равноправной основе… Если принять во внимание события в Европе и вокруг нее, а также разногласия внутри ЕС, то станет очевидной потребность ЕС в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция. Как я уже говорил, Турция - это последний выход перед мостом для ЕС. Мир меняется, Европа уже изменилась. Избавление от влияния устаревших, навязчивых политических представлений может стать шагом, который позволит Европейскому союзу вступить в новую эру и устремить его в будущее. Как Турция мы готовы к полноправному членству", - сказал Эрдоган.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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