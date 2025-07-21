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ЕС ввел санкции против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям

ЕС ввел санкции против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям - 21.07.2025, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям

Евросоюз включил китайские учреждения в пакет антироссийских санкций и ввел против них соответствующие ограничения по сфабрикованным обвинениям, заявили в... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T06:51+0300

2025-07-21T06:51+0300

2025-07-21T06:51+0300

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ПЕКИН, 21 июл – ПРАЙМ. Евросоюз включил китайские учреждения в пакет антироссийских санкций и ввел против них соответствующие ограничения по сфабрикованным обвинениям, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане. "Несмотря на неоднократные представления и возражения Китая, ЕС сделал по-своему, внеся ряд китайских компаний в список 18-го пакета антироссийских санкций, а также ввёл санкции против двух китайских финансовых учреждений по сфабрикованным обвинениям. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что "Китай призывает ЕС немедленно прекратить ошибочную практику внесения китайских предприятий и финансовых учреждений в (санкционные – ред.) списки". Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать внесение китайских учреждений в новый список санкций ЕС против России, заявил, что Китай призывает ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований, подчеркнув, что Пекин примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, китай, запад, кнр, владимир путин, ес, совет евросоюза, мид китая