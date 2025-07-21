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ЕС ввел санкции против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям
ЕС ввел санкции против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям - 21.07.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям
Евросоюз включил китайские учреждения в пакет антироссийских санкций и ввел против них соответствующие ограничения по сфабрикованным обвинениям, заявили в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T06:51+0300
2025-07-21T06:51+0300
2025-07-21T06:51+0300
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ПЕКИН, 21 июл – ПРАЙМ. Евросоюз включил китайские учреждения в пакет антироссийских санкций и ввел против них соответствующие ограничения по сфабрикованным обвинениям, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
"Несмотря на неоднократные представления и возражения Китая, ЕС сделал по-своему, внеся ряд китайских компаний в список 18-го пакета антироссийских санкций, а также ввёл санкции против двух китайских финансовых учреждений по сфабрикованным обвинениям. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что "Китай призывает ЕС немедленно прекратить ошибочную практику внесения китайских предприятий и финансовых учреждений в (санкционные – ред.) списки".
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать внесение китайских учреждений в новый список санкций ЕС против России, заявил, что Китай призывает ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований, подчеркнув, что Пекин примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мировая экономика, китай, запад, кнр, владимир путин, ес, совет евросоюза, мид китая
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ЗАПАД, КНР, Владимир Путин, ЕС, Совет Евросоюза, МИД Китая
ЕС ввел санкции против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям
Минкоммерции КНР: ЕС ввел санкции против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям
ПЕКИН, 21 июл – ПРАЙМ. Евросоюз включил китайские учреждения в пакет антироссийских санкций и ввел против них соответствующие ограничения по сфабрикованным обвинениям, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
"Несмотря на неоднократные представления и возражения Китая, ЕС сделал по-своему, внеся ряд китайских компаний в список 18-го пакета антироссийских санкций, а также ввёл санкции против двух китайских финансовых учреждений по сфабрикованным обвинениям. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что "Китай призывает ЕС немедленно прекратить ошибочную практику внесения китайских предприятий и финансовых учреждений в (санкционные – ред.) списки".
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать внесение китайских учреждений в новый список санкций ЕС против России, заявил, что Китай призывает ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований, подчеркнув, что Пекин примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.