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В Эстонии просят остановить ликвидацию Центра русской культуры

В Эстонии просят остановить ликвидацию Центра русской культуры - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Эстонии просят остановить ликвидацию Центра русской культуры

Руководители творческих коллективов, работающих в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине, обратились к городским властям с просьбой сохранить центр, сообщает... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:12+0300

2025-07-21T09:12+0300

2025-07-21T09:12+0300

эстония

общество

культура

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Руководители творческих коллективов, работающих в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине, обратились к городским властям с просьбой сохранить центр, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на обращение. "Руководители пятнадцати творческих коллективов, действующих в столичном Центре русской культуры, направили открытое обращение депутатам Таллиннского городского собрания с просьбой не принимать поспешных решений и сохранить уникальное культурное пространство", - говорится в публикации. Согласно ERR, авторы обращения обратили внимание на то, что власти Таллина до сих пор не встретились с представителями творческих коллективов, работающих в ЦРК. При этом они также указали, что планируемое объединение ЦРК с другим культурным центром "Котел культуры" может преследовать коммерческие цели. "Уничтожение Центра русской культуры приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно приведет к маргинализации общества", - приводит ERR цитату из обращения. Телерадиокомпания отмечает, что местные власти вынесут решение о дальнейшей судьбе ЦРК 21 июля. Телерадиокомпания ERR 3 июня сообщила, что власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу другому культурному центру в рамках нового проекта. В апреле портал Delfi сообщил, что таллинские власти также демонтировали советскую символику с фасада здания ЦРК. По данным ERR, впервые о том, что Центр русской культуры может прекратить существовать в качестве отдельного учреждения, начали говорить еще в январе.

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эстония, общество , культура