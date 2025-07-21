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СМИ: в ЕС призвали к осторожности в технологическом соперничестве с США - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: в ЕС призвали к осторожности в технологическом соперничестве с США
СМИ: в ЕС призвали к осторожности в технологическом соперничестве с США - 21.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС призвали к осторожности в технологическом соперничестве с США
Некоторые чиновники и дипломаты из стран ЕС выступают за более осторожный подход в технологическом соперничестве с США, боятся, что это может повлиять на... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:22+0300
2025-07-21T11:22+0300
экономика
сша
вашингтон
ес
financial times
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Некоторые чиновники и дипломаты из стран ЕС выступают за более осторожный подход в технологическом соперничестве с США, боятся, что это может повлиять на переговоры по пошлинам с Вашингтоном, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает газета, для Евросоюза, который по-прежнему зависит от поддержки США в различных сферах и строился на принципах открытого рынка, обвинения в "протекционизме или антиамериканизме являются болезненными". "Неужели нам правда сейчас нужно ввязываться из-за этого в ссору с США?" - задался вопросом в беседе с газетой высокопоставленный дипломат из страны-члена ЕС, указав, что конфронтация с Соединенными Штатами в этой области может сказаться на ходе торговых переговоров с Вашингтоном и "ключевой роли" Штатов в поставках вооружений Киеву. Согласно изданию, некоторые европейские чиновники и дипломаты подчеркивают, что блок намерен действовать более осторожно. При этом американские технологические компании продолжают укреплять свои позиции на европейском рынке, добавляет издание. Так, газета напоминает, что компания Google расширила возможности своего "суверенного облака" (среды облачных вычислений) в рамках ЕС, а компания Amazon организовала независимое управление своего отделения в Евросоюзе.
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сша, вашингтон, ес, financial times
Экономика, США, ВАШИНГТОН, ЕС, Financial Times
11:22 21.07.2025
 
СМИ: в ЕС призвали к осторожности в технологическом соперничестве с США

FT: в ЕС выступили за осторожный подход в технологическом соперничестве с США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Некоторые чиновники и дипломаты из стран ЕС выступают за более осторожный подход в технологическом соперничестве с США, боятся, что это может повлиять на переговоры по пошлинам с Вашингтоном, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, для Евросоюза, который по-прежнему зависит от поддержки США в различных сферах и строился на принципах открытого рынка, обвинения в "протекционизме или антиамериканизме являются болезненными".
"Неужели нам правда сейчас нужно ввязываться из-за этого в ссору с США?" - задался вопросом в беседе с газетой высокопоставленный дипломат из страны-члена ЕС, указав, что конфронтация с Соединенными Штатами в этой области может сказаться на ходе торговых переговоров с Вашингтоном и "ключевой роли" Штатов в поставках вооружений Киеву.
Согласно изданию, некоторые европейские чиновники и дипломаты подчеркивают, что блок намерен действовать более осторожно.
При этом американские технологические компании продолжают укреплять свои позиции на европейском рынке, добавляет издание. Так, газета напоминает, что компания Google расширила возможности своего "суверенного облака" (среды облачных вычислений) в рамках ЕС, а компания Amazon организовала независимое управление своего отделения в Евросоюзе.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
СМИ: ЕС предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили
18 июля, 09:05
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНЕСFinancial Times
 
 
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