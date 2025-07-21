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Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе - 21.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250721/evropa-859765790.html
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе - 21.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в преимущественном плюсе на фоне корпоративной отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T20:34+0300
2025-07-21T20:35+0300
экономика
торги
европа
фондовые индексы
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в преимущественном плюсе на фоне корпоративной отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,23% - до 9 012,99 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,31% - до 7 798,22 пункта, немецкий DAX вырос - на 0,08%, до 24 307,8 пункта. Инвесторы в понедельник обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции ирландской авиакомпании Ryanair Holdings в Германии выросли в цене на 4,8% после того, как компания объявила финансовые результаты за первый квартал финансового года. Согласно представленным данным, выручка компании увеличилась на 19,9% в годовом выражении - до 4,34 миллиарда евро. Также бумаги французского производителя автомобилей Stellantis NV выросли на 1,6%, несмотря на сообщение компании об ожидании чистого убытка на уровне 2,3 миллиарда евро. При этом аналитики опасаются, что американские импортные пошлины могут негативно повлиять на финансовые показатели компаний европейского региона в следующем отчетном периоде. Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков, ожидается, что предприятия, входящие в индекс акций крупных европейских компаний MSCI Inc., зафиксируют падение прибыли во втором квартале на 4,8%. "Аналитики снизили свои прогнозы по прибыли европейских компаний, учитывая риск введения пошлин... Рост в этом году продолжится при отсутствии торгового шока", - приводит Блумберг мнение аналитика BlackRock Inc. Хелен Джуэлл (Helen Jewell).
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торги, европа, фондовые индексы
Экономика, Торги, ЕВРОПА, фондовые индексы
20:34 21.07.2025 (обновлено: 20:35 21.07.2025)
 
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе

Фондовые индексы Европы в основном выросли на корпоративных сигналах

© CC BY 2.0 / MarioВид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© CC BY 2.0 / Mario
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в преимущественном плюсе на фоне корпоративной отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,23% - до 9 012,99 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,31% - до 7 798,22 пункта, немецкий DAX вырос - на 0,08%, до 24 307,8 пункта.
Инвесторы в понедельник обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции ирландской авиакомпании Ryanair Holdings в Германии выросли в цене на 4,8% после того, как компания объявила финансовые результаты за первый квартал финансового года. Согласно представленным данным, выручка компании увеличилась на 19,9% в годовом выражении - до 4,34 миллиарда евро.
Также бумаги французского производителя автомобилей Stellantis NV выросли на 1,6%, несмотря на сообщение компании об ожидании чистого убытка на уровне 2,3 миллиарда евро.
При этом аналитики опасаются, что американские импортные пошлины могут негативно повлиять на финансовые показатели компаний европейского региона в следующем отчетном периоде. Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков, ожидается, что предприятия, входящие в индекс акций крупных европейских компаний MSCI Inc., зафиксируют падение прибыли во втором квартале на 4,8%.
"Аналитики снизили свои прогнозы по прибыли европейских компаний, учитывая риск введения пошлин... Рост в этом году продолжится при отсутствии торгового шока", - приводит Блумберг мнение аналитика BlackRock Inc. Хелен Джуэлл (Helen Jewell).
Здания Лондонского банка и Лондонской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Фондовые индексы Европы закрылись ростом в пределах 1-2%
17 июля, 20:08
 
ЭкономикаТоргиЕВРОПАфондовые индексы
 
 
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