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Дефицит бюджета ЕС снизился в первом квартале

Дефицит бюджета ЕС снизился в первом квартале - 21.07.2025, ПРАЙМ

Дефицит бюджета ЕС снизился в первом квартале

Дефицит бюджета Евросоюза в первом квартале текущего года предварительно составил 2,9% от ВВП после дефицита в 3,3% в четвертом квартале прошлого года, в... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T12:43+0300

2025-07-21T12:43+0300

2025-07-21T12:43+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Евросоюза в первом квартале текущего года предварительно составил 2,9% от ВВП после дефицита в 3,3% в четвертом квартале прошлого года, в еврозоне - также снизился до 2,9% от ВВП, с 3,2%, следует из данных статистического агентства Евростат. "В первом квартале 2025 года отношение дефицита государственного бюджета к ВВП с учетом сезонных колебаний составило 2,9% в еврозоне и в ЕС", - говорится в релизе агентства. Дефицит бюджета в первом квартале 2024 года составлял 3% в ЕС и 3,1% в еврозоне. Поступления в бюджет в январе-марте составили 46,2% от ВВП в ЕС, как и кварталом ранее, в еврозоне - 46,6% после 46,7% в четвертом квартале прошлого года. Расходы бюджета в ЕС сократились до 49,1% от ВВП с 49,5% кварталом ранее, в еврозоне - до 49,5% с 49,9% в четвертом квартале прошлого года, также следует из данных Евростата. В разрезе стран самый значительный дефицит бюджета в рассматриваемом квартале наблюдался в Румынии (7,5% от ВВП), Франции (5,6%) и Бельгии (5,5%), наиболее высокий профицит - на Кипре (5,6% от ВВП), в Греции (4,2%) и Дании (3,3%).

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бельгия

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румыния, франция, бельгия, ес, евростат