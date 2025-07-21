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"Дочка" Angelini Pharma по требованию ФАС изменила коммерческую политику - 21.07.2025, ПРАЙМ
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"Дочка" Angelini Pharma по требованию ФАС изменила коммерческую политику
"Дочка" Angelini Pharma по требованию ФАС изменила коммерческую политику - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Дочка" Angelini Pharma по требованию ФАС изменила коммерческую политику
Дочерняя фармкомпания международной Angelini Pharma, "Анджелини Фарма Рус", исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и изменила... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T10:59+0300
2025-07-21T10:59+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Дочерняя фармкомпания международной Angelini Pharma, "Анджелини Фарма Рус", исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и изменила коммерческую политику, убрав из нее необоснованные требования к деловым партнерам, в частности, о минимальном годовом объеме закупок, сообщило ведомство.Фармкомпания отказалась заключить договор поставки препарата с ООО "Фармкомплект", ссылаясь на экономически и технологически необоснованные требования к занимаемой рыночной доле деловых партнеров в закупках аптечного сегмента и минимальному годовому объему закупок, которые содержались в коммерческой политике. ФАС России предупредила "дочку" международной компании Angelini Pharma о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства."Фармкомпания "Анджелини Фарма Рус" исполнила предупреждение ФАС...: исключила указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях пересмотрела ранее принятое решение по заявке ООО "Фармкомплект", - говорится в сообщении.ООО "Анджелини Фарма Рус" занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственного препарата "Тантум Роза" в отдельных лекарственных формах, отметили в антимонопольном ведомстве.
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фас рф, предупреждение фас, россия
ФАС РФ, предупреждение ФАС, РОССИЯ
10:59 21.07.2025
 
"Дочка" Angelini Pharma по требованию ФАС изменила коммерческую политику

"Дочка" Angelini исплонила предупреждение ФАС и изменила коммерческую политику

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Дочерняя фармкомпания международной Angelini Pharma, "Анджелини Фарма Рус", исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и изменила коммерческую политику, убрав из нее необоснованные требования к деловым партнерам, в частности, о минимальном годовом объеме закупок, сообщило ведомство.
Фармкомпания отказалась заключить договор поставки препарата с ООО "Фармкомплект", ссылаясь на экономически и технологически необоснованные требования к занимаемой рыночной доле деловых партнеров в закупках аптечного сегмента и минимальному годовому объему закупок, которые содержались в коммерческой политике. ФАС России предупредила "дочку" международной компании Angelini Pharma о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства.
"Фармкомпания "Анджелини Фарма Рус" исполнила предупреждение ФАС...: исключила указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях пересмотрела ранее принятое решение по заявке ООО "Фармкомплект", - говорится в сообщении.
ООО "Анджелини Фарма Рус" занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственного препарата "Тантум Роза" в отдельных лекарственных формах, отметили в антимонопольном ведомстве.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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