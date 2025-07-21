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ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 169 миллионов рублей

ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 169 миллионов рублей - 21.07.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 169 миллионов рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала газораспределительные организации (ГРО) на 169 миллионов рублей, нарушения... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:01+0300

2025-07-21T13:01+0300

2025-07-21T13:01+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала газораспределительные организации (ГРО) на 169 миллионов рублей, нарушения касаются правил подключения к сетям газораспределения, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 169 миллионов рублей с начала текущего года. Нарушения касаются правил подключения к сетям газораспределения", - говорится в сообщении. ФАС выявила 489 нарушений, из них 387 в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка, отмечается в сообщении. За это газораспределительные компании оштрафованы на 130,2 миллиона рублей. В части мониторинга в рамках стандартного подключения к сетям газораспределения территориальные органы ведомства выявили 102 нарушения и оштрафовали организации на 38,7 миллиона рублей, добавляют в ФАС. Подчеркивается, что в случае выявления нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны ГРО служба незамедлительно принимает меры реагирования. ФАС в прошлом году выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения и назначила газораспределительным организациям штрафы на 407,3 миллиона рублей, сообщало ведомство ранее.

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россия, фас рф, штраф