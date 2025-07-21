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ФАС усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах - 21.07.2025, ПРАЙМ
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ФАС усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах
ФАС усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах - 21.07.2025, ПРАЙМ
ФАС усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте ее стоимости,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте ее стоимости, сообщило ведомство. "ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах. Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС России усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы", - говорится в сообщении. Там отметили, что ранее в ФАС поступали обращения по вопросу необоснованного завышения цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания в зонах вылета. В настоящее время ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает 1 миллион человек в год. Служба добавила, что поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах. Кроме того, ранее Московское УФАС проверило торговые точки в аэропорту "Внуково" и выявило значительное завышение цен на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. Территориальный орган возбудил два антимонопольных дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М". Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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фас рф, москва, цены
ФАС РФ, МОСКВА, цены
17:45 21.07.2025
 
ФАС усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах

ФАС намерена усилить контроль за ценами на воду и еду в аэропортах Москвы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте ее стоимости, сообщило ведомство.
"ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах. Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС России усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы", - говорится в сообщении.
Там отметили, что ранее в ФАС поступали обращения по вопросу необоснованного завышения цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания в зонах вылета.
В настоящее время ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает 1 миллион человек в год. Служба добавила, что поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах.
Кроме того, ранее Московское УФАС проверило торговые точки в аэропорту "Внуково" и выявило значительное завышение цен на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. Территориальный орган возбудил два антимонопольных дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М".
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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