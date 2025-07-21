https://1prime.ru/20250721/fas-859759959.html

ФАС усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах

ФАС усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах - 21.07.2025, ПРАЙМ

ФАС усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте ее стоимости,... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T17:45+0300

2025-07-21T17:45+0300

2025-07-21T17:45+0300

фас рф

москва

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте ее стоимости, сообщило ведомство. "ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах. Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС России усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы", - говорится в сообщении. Там отметили, что ранее в ФАС поступали обращения по вопросу необоснованного завышения цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания в зонах вылета. В настоящее время ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает 1 миллион человек в год. Служба добавила, что поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах. Кроме того, ранее Московское УФАС проверило торговые точки в аэропорту "Внуково" и выявило значительное завышение цен на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. Территориальный орган возбудил два антимонопольных дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М". Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://1prime.ru/20250721/fas-859748092.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, москва, цены