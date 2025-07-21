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Во Франции пытаются отменить закон о запрете аграриям применять пестициды

Во Франции пытаются отменить закон о запрете аграриям применять пестициды - 21.07.2025, ПРАЙМ

Во Франции пытаются отменить закон о запрете аграриям применять пестициды

Петиция против принятого во Франции в июле закона о сельском хозяйстве, который, в том числе, отменяет запрет на использование ряда пестицидов, набрала... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T19:33+0300

2025-07-21T19:33+0300

2025-07-21T19:34+0300

экономика

франция

аграрии

пестициды

запрет

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ПАРИЖ, 21 июл – ПРАЙМ. Петиция против принятого во Франции в июле закона о сельском хозяйстве, который, в том числе, отменяет запрет на использование ряда пестицидов, набрала рекордные 1,4 миллиона подписей. Петиция размещена на сайте Нацсобрания - нижней палаты французского парламента. По состоянию на понедельник, ее поддержали 1 407 095 человек. Согласно французскому законодательству, для того, чтобы закон вновь был выдвинут на обсуждение депутатов, необходимо минимум 500 тысяч подписей. Отмены закона добиваются "Зеленые" и "Левые", которые видят в нём риски для экологии. Наиболее спорной мерой является снятие запрета на использование ацетамиприда – пестицида, запрещённого во Франции, но разрешённого в других странах ЕС до 2033 года, который окрестили "убийцей пчел". Они выдвинули несколько тысяч поправок, чтобы помешать рассмотрению его в парламенте, однако текст все равно был принят. Как отмечает радиостанция Franceinfo, нового голосования по уже принятому закону не будет. Председатель парламента вместе с лидерами фракций теперь должны решить, устраивать ли новые дебаты, которые могут пройти в начале осенней сессии парламента. Право отменить законопроект имеет лишь Конституционный совет. Принятый в июле текст призван упростить работу фермеров, которые утверждают, что обременены экологическими стандартами. Он должен способствовать строительству крупных водохранилищ, используемых для ирригации, а также созданию или расширению животноводческих комплексов. Принятия текста требовали французские аграрии в ходе массовых протестов в 2023 и 2024 годах. Законопроект также должен упростить бюрократические процедуры и порядок сертификации сельскохозяйственной деятельности. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.

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франция, аграрии, пестициды, запрет