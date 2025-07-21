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Иностранец пытался провезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Иностранец пытался провезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию
Иностранец пытался провезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию - 21.07.2025, ПРАЙМ
Иностранец пытался провезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию
Иностранец пытался перевезти 37 килограммов ювелирных украшений на 6,8 миллиона рублей из Бахрейна в Россию якобы в качестве подарков для семьи и близких,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:59+0300
2025-07-21T12:05+0300
экономика
бизнес
россия
бахрейн
индия
аэропорт домодедово
фтс
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Иностранец пытался перевезти 37 килограммов ювелирных украшений на 6,8 миллиона рублей из Бахрейна в Россию якобы в качестве подарков для семьи и близких, подозреваемого в контрабанде остановили в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе ФТС РФ. "Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью более 6,8 миллиона рублей обнаружили домодедовские таможенники у иностранного пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию. Мужчину остановили в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины в его багаже инспекторы выявили 3,5 тысячи украшений в прозрачных пакетах общим весом 37 килограммов", - сказали в ведомстве. Нарушитель пояснил, что вез изделия в качестве подарков для семьи и друзей. Согласно заключению эксперта, кольца, браслеты, серьги, подвески, бусы, колье выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
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бизнес, россия, бахрейн, индия, аэропорт домодедово, фтс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БАХРЕЙН, ИНДИЯ, аэропорт Домодедово, ФТС
11:59 21.07.2025 (обновлено: 12:05 21.07.2025)
 
Иностранец пытался провезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию

ФТС: иностранец пытался перевезти 37 килограммов украшений из Бахрейна в Россию

© РИА Новости . Михаил Воскресенский, STF | Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля
Зона таможенного контроля - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский, STF
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Иностранец пытался перевезти 37 килограммов ювелирных украшений на 6,8 миллиона рублей из Бахрейна в Россию якобы в качестве подарков для семьи и близких, подозреваемого в контрабанде остановили в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе ФТС РФ.
"Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью более 6,8 миллиона рублей обнаружили домодедовские таможенники у иностранного пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию. Мужчину остановили в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины в его багаже инспекторы выявили 3,5 тысячи украшений в прозрачных пакетах общим весом 37 килограммов", - сказали в ведомстве.
Нарушитель пояснил, что вез изделия в качестве подарков для семьи и друзей.
Согласно заключению эксперта, кольца, браслеты, серьги, подвески, бусы, колье выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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10 июня, 10:46
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБАХРЕЙНИНДИЯаэропорт ДомодедовоФТС
 
 
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