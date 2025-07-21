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Страны G20 могут создать торговую коалицию для отпора США, пишут СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Страны G20 могут создать торговую коалицию для отпора США, пишут СМИ
Страны G20 могут создать торговую коалицию для отпора США, пишут СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
Страны G20 могут создать торговую коалицию для отпора США, пишут СМИ
Министры финансов стран G20 наблюдают смягчение позиции США в переговорах о пошлинах из-за сложности ведения множества торговых войн одновременно, но ожидают,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T21:16+0300
2025-07-21T21:17+0300
политика
g20
коалиция
сша
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Министры финансов стран G20 наблюдают смягчение позиции США в переговорах о пошлинах из-за сложности ведения множества торговых войн одновременно, но ожидают, что со временем потребуется создание более крупной торговой коалиции, чтобы дать отпор Вашингтону, передает агентство Блумберг. "Один министр сообщил, что они наблюдают смягчение позиции США в переговорах, возможно, из-за трудностей, с которыми сталкивается Белый дом, ведя так много торговых войн одновременно... Другой министр сказал, что, по их мнению, независимо от того, что произойдет к 1 августа, этот вопрос вряд ли будет закрыт окончательно. Они (министры - ред.) говорят, что со временем, возможно, потребуется создать более крупные коалиции для более конфронтационного противостояния с администрацией", - пишет агентство. Журналист Блумберг подчеркивает, что по итогам интервью с министрами блока получил сигнал о том, что "если американцы больше не заинтересованы в открытой глобальной торговой системе, вечеринка продолжится без них". Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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g20, коалиция, сша
Политика, G20, коалиция, США
21:16 21.07.2025 (обновлено: 21:17 21.07.2025)
 
Страны G20 могут создать торговую коалицию для отпора США, пишут СМИ

Bloomberg: министры G20 не исключают создание торговой коалиции для отпора США

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Министры финансов стран G20 наблюдают смягчение позиции США в переговорах о пошлинах из-за сложности ведения множества торговых войн одновременно, но ожидают, что со временем потребуется создание более крупной торговой коалиции, чтобы дать отпор Вашингтону, передает агентство Блумберг.
"Один министр сообщил, что они наблюдают смягчение позиции США в переговорах, возможно, из-за трудностей, с которыми сталкивается Белый дом, ведя так много торговых войн одновременно... Другой министр сказал, что, по их мнению, независимо от того, что произойдет к 1 августа, этот вопрос вряд ли будет закрыт окончательно. Они (министры - ред.) говорят, что со временем, возможно, потребуется создать более крупные коалиции для более конфронтационного противостояния с администрацией", - пишет агентство.
Журналист Блумберг подчеркивает, что по итогам интервью с министрами блока получил сигнал о том, что "если американцы больше не заинтересованы в открытой глобальной торговой системе, вечеринка продолжится без них".
Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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