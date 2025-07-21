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Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются
Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются - 21.07.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в целом стабильны по отношению к расчетной цене пятницы, находятся на уровне в 405 долларов за тысячу кубометров,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:37+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в целом стабильны по отношению к расчетной цене пятницы, находятся на уровне в 405 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 403 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.13 мск их стоимость составляла 405 долларов (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 404,4 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются
ICE: биржевые цены на газ в Европе остаются стабильными
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в целом стабильны по отношению к расчетной цене пятницы, находятся на уровне в 405 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 403 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.13 мск их стоимость составляла 405 долларов (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 404,4 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Цены на газ в Европе упали до 406 долларов