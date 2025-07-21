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Итальянская Eni проспонсирует разработку газовых месторождений в Индонезии
Итальянская Eni проспонсирует разработку газовых месторождений в Индонезии - 21.07.2025, ПРАЙМ
Итальянская Eni проспонсирует разработку газовых месторождений в Индонезии
Итальянская энергетическая компания Eni планирует вложить 10 миллиардов долларов в разработку морских газовых месторождений в индонезийской провинции Восточный... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T16:31+0300
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2025-07-21T16:31+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni планирует вложить 10 миллиардов долларов в разработку морских газовых месторождений в индонезийской провинции Восточный Калимантан, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа. "Предлагаемые инвестиции (в 10 миллиардов долларов - ред.) в Восточный Калимантан будут направлены на разработку морских месторождений природного газа в районе Макасарского пролива, в частности на месторождениях Джангкрик и Меракес", - привело агентство Antara слова министра. По данным министра энергетики и минеральных ресурсов, итальянская нефтегазовая компания планирует начать добычу на двух соседних месторождениях в 2027 году, что позволит увеличить поставки газа для удовлетворения потребностей как внутреннего, так и экспортного рынков. Eni - компания, работающая в 64 странах, со штатом более чем в 31 тысячу человек. Она занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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индонезия, газ
Энергетика, ИНДОНЕЗИЯ, Газ
Итальянская Eni проспонсирует разработку газовых месторождений в Индонезии
Лахадалиа: итальянская Eni вложит 10 млрд долларов на газовые проекты в Индонезии
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni планирует вложить 10 миллиардов долларов в разработку морских газовых месторождений в индонезийской провинции Восточный Калимантан, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа.
"Предлагаемые инвестиции (в 10 миллиардов долларов - ред.) в Восточный Калимантан будут направлены на разработку морских месторождений природного газа в районе Макасарского пролива, в частности на месторождениях Джангкрик и Меракес", - привело агентство Antara слова министра.
По данным министра энергетики и минеральных ресурсов, итальянская нефтегазовая компания планирует начать добычу на двух соседних месторождениях в 2027 году, что позволит увеличить поставки газа для удовлетворения потребностей как внутреннего, так и экспортного рынков.
Eni - компания, работающая в 64 странах, со штатом более чем в 31 тысячу человек. Она занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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