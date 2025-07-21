https://1prime.ru/20250721/gaz-859757595.html

Итальянская Eni проспонсирует разработку газовых месторождений в Индонезии

Итальянская Eni проспонсирует разработку газовых месторождений в Индонезии - 21.07.2025, ПРАЙМ

Итальянская Eni проспонсирует разработку газовых месторождений в Индонезии

Итальянская энергетическая компания Eni планирует вложить 10 миллиардов долларов в разработку морских газовых месторождений в индонезийской провинции Восточный... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T16:31+0300

2025-07-21T16:31+0300

2025-07-21T16:31+0300

энергетика

индонезия

газ

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni планирует вложить 10 миллиардов долларов в разработку морских газовых месторождений в индонезийской провинции Восточный Калимантан, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа. "Предлагаемые инвестиции (в 10 миллиардов долларов - ред.) в Восточный Калимантан будут направлены на разработку морских месторождений природного газа в районе Макасарского пролива, в частности на месторождениях Джангкрик и Меракес", - привело агентство Antara слова министра. По данным министра энергетики и минеральных ресурсов, итальянская нефтегазовая компания планирует начать добычу на двух соседних месторождениях в 2027 году, что позволит увеличить поставки газа для удовлетворения потребностей как внутреннего, так и экспортного рынков. Eni - компания, работающая в 64 странах, со штатом более чем в 31 тысячу человек. Она занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.

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индонезия, газ