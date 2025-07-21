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В Еворпе снизились цены на газ
В Еворпе снизились цены на газ - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Еворпе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 0,2% – до 403,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 21.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 0,2% – до 403,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 403 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 409,1 доллара (+1,2%), ценовой минимум – 400,8 доллара (-0,9%). Последние фьючерсы торговались по 403,5 доллара (-0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 404,4 доллара за тысячу кубометров. "На цены может давить ожидание устойчивого предложения. В ближайшее время ожидается рост норвежских поставок благодаря завершению технических работ на месторождении Тролль - одном из крупнейших в стране. Согласно открытым данным, общий объем заявок на экспорт из Норвегии увеличился на 12 млн кубометров в сутки по сравнению с пятницей и достиг 321 млн кубометров", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт также добавил, что дополнительное увеличение предложения ожидается и в Великобритании: в понедельник на терминал Айл-оф-Грейн должен прийти танкер Tessala с партией СПГ. Великобритания и Нидерланды - два крупных газовых хаба. По мнению Скрябина, спрос на газ также снижается на фоне прогноза роста ветряной генерации в Германии и других странах региона: это уменьшает загрузку газовых электростанций. Как заключил эксперт, на старте недели рынок получил сразу несколько сигналов к смягчению баланса и возможному продолжению коррекции цен. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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европа, газ, цены, ice
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены, ICE
В Еворпе снизились цены на газ
ICE: цены на газ в Европе снизились на 0,2%, до $403,5
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 0,2% – до 403,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 403 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 409,1 доллара (+1,2%), ценовой минимум – 400,8 доллара (-0,9%). Последние фьючерсы торговались по 403,5 доллара (-0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 404,4 доллара за тысячу кубометров.
"На цены может давить ожидание устойчивого предложения. В ближайшее время ожидается рост норвежских поставок благодаря завершению технических работ на месторождении Тролль - одном из крупнейших в стране. Согласно открытым данным, общий объем заявок на экспорт из Норвегии увеличился на 12 млн кубометров в сутки по сравнению с пятницей и достиг 321 млн кубометров", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Эксперт также добавил, что дополнительное увеличение предложения ожидается и в Великобритании: в понедельник на терминал Айл-оф-Грейн должен прийти танкер Tessala с партией СПГ. Великобритания и Нидерланды - два крупных газовых хаба.
По мнению Скрябина, спрос на газ также снижается на фоне прогноза роста ветряной генерации в Германии и других странах региона: это уменьшает загрузку газовых электростанций.
Как заключил эксперт, на старте недели рынок получил сразу несколько сигналов к смягчению баланса и возможному продолжению коррекции цен.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Цены на газ в Европе упали до 406 долларов