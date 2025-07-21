https://1prime.ru/20250721/gaz-859764983.html

В Еворпе снизились цены на газ

В Еворпе снизились цены на газ - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Еворпе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 0,2% – до 403,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T19:53+0300

2025-07-21T19:53+0300

2025-07-21T19:54+0300

экономика

европа

газ

цены

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 0,2% – до 403,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 403 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 409,1 доллара (+1,2%), ценовой минимум – 400,8 доллара (-0,9%). Последние фьючерсы торговались по 403,5 доллара (-0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 404,4 доллара за тысячу кубометров. "На цены может давить ожидание устойчивого предложения. В ближайшее время ожидается рост норвежских поставок благодаря завершению технических работ на месторождении Тролль - одном из крупнейших в стране. Согласно открытым данным, общий объем заявок на экспорт из Норвегии увеличился на 12 млн кубометров в сутки по сравнению с пятницей и достиг 321 млн кубометров", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт также добавил, что дополнительное увеличение предложения ожидается и в Великобритании: в понедельник на терминал Айл-оф-Грейн должен прийти танкер Tessala с партией СПГ. Великобритания и Нидерланды - два крупных газовых хаба. По мнению Скрябина, спрос на газ также снижается на фоне прогноза роста ветряной генерации в Германии и других странах региона: это уменьшает загрузку газовых электростанций. Как заключил эксперт, на старте недели рынок получил сразу несколько сигналов к смягчению баланса и возможному продолжению коррекции цен. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250718/gaz-859692808.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, газ, цены, ice