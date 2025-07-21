https://1prime.ru/20250721/genprokuratura-859749602.html
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов - 21.07.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:30+0300
2025-07-21T13:30+0300
2025-07-21T13:30+0300
генпрокуратура рф
россия
авиарейсы
отмена рейсов
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_0:122:2646:1610_1920x0_80_0_0_2c77df4c8927a184fc55ebc9b7ab881e.jpg
МОСКВА, - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на воду и продукты, сообщает надзорное ведомство."В Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокурорами проводится анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов, отмечается в релизе.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на прошедших выходных 19-20 июля. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859739565.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_169:0:2477:1731_1920x0_80_0_0_bf694cb6abd95514851094df6a4d6f85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генпрокуратура рф, россия, авиарейсы, отмена рейсов
Генпрокуратура РФ, РОССИЯ, авиарейсы, отмена рейсов
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками авиарейсов
МОСКВА, - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на воду и продукты, сообщает надзорное ведомство.
"В Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокурорами проводится анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.
Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов, отмечается в релизе.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на прошедших выходных 19-20 июля. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания