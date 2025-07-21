https://1prime.ru/20250721/genprokuratura-859749602.html

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов - 21.07.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:30+0300

2025-07-21T13:30+0300

2025-07-21T13:30+0300

генпрокуратура рф

россия

авиарейсы

отмена рейсов

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МОСКВА, - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на воду и продукты, сообщает надзорное ведомство."В Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокурорами проводится анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов, отмечается в релизе.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на прошедших выходных 19-20 июля. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859739565.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

генпрокуратура рф, россия, авиарейсы, отмена рейсов