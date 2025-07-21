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Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов - 21.07.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:30+0300
2025-07-21T13:30+0300
генпрокуратура рф
россия
авиарейсы
отмена рейсов
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МОСКВА, - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на воду и продукты, сообщает надзорное ведомство."В Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокурорами проводится анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов, отмечается в релизе.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на прошедших выходных 19-20 июля. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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генпрокуратура рф, россия, авиарейсы, отмена рейсов
Генпрокуратура РФ, РОССИЯ, авиарейсы, отмена рейсов
13:30 21.07.2025
 
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками авиарейсов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на воду и продукты, сообщает надзорное ведомство.
"В Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокурорами проводится анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.
Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов, отмечается в релизе.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на прошедших выходных 19-20 июля. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Аэрофлот" продолжает корректировку расписания
09:49
 
Генпрокуратура РФРОССИЯавиарейсыотмена рейсов
 
 
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