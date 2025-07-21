Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Движении 5 звезд" прокомментировали отмену концерта Гергиева в Италии - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250721/gergiev-859762331.html
В "Движении 5 звезд" прокомментировали отмену концерта Гергиева в Италии
В "Движении 5 звезд" прокомментировали отмену концерта Гергиева в Италии - 21.07.2025, ПРАЙМ
В "Движении 5 звезд" прокомментировали отмену концерта Гергиева в Италии
Парламентарии от оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) назвали противоположностью демократии отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T18:44+0300
2025-07-21T18:44+0300
политика
валерий гергиев
концерты
отмена
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/76511/51/765115106_0:112:1501:956_1920x0_80_0_0_cdb0aa40199dc7b403fb387c958b02f1.jpg
РИМ, 21 июл – ПРАЙМ. Парламентарии от оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) назвали противоположностью демократии отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки. Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева после политической полемики. "Видеть, как министр Джули и различные политические деятели ликуют по поводу отмены концерта Валерия Гергиева, не просто грустно, а удручающе. Радоваться тому, что артист больше не может выступать из-за своих идей или личных дружеских связей, - это полная противоположность тому, что должно происходить при демократии", - говорится в заявлении участников "Движения", членов комиссий по культуре в обеих палатах итальянского парламента. По словам представителей оппозиционной силы, логика, которая привела к отмене выступления Гергиева, должна применяться и в отношении к официальным лицам и мероприятиям с участием представителей Израиля. "Искусство можно оспаривать, обсуждать и критиковать. Возникает вопрос: сделают ли все те, кто сегодня возмущён Гергиевым, то же самое, с тем же голосом и силой, если завтра на сцену выйдет друг военного преступника (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху? Стоит ли нам, следуя их логике, бойкотировать матч сборной по футболу против Израиля 8 сентября, учитывая, что именно израильское правительство несёт ответственность за геноцид в Газе", - говорится в заявлении Д5З.
https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859720116.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76511/51/765115106_38:0:1461:1067_1920x0_80_0_0_21d9b81486d732c939cca47168e15ed6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
валерий гергиев, концерты, отмена, мнение
Политика, Валерий Гергиев, концерты, отмена, мнение
18:44 21.07.2025
 
В "Движении 5 звезд" прокомментировали отмену концерта Гергиева в Италии

"Движение 5 звезд": отмена концерта Гергиева в Италии противоположна демократии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДирижер Валерий Гергиев
Дирижер Валерий Гергиев - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 21 июл – ПРАЙМ. Парламентарии от оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) назвали противоположностью демократии отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки.
Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева после политической полемики.
"Видеть, как министр Джули и различные политические деятели ликуют по поводу отмены концерта Валерия Гергиева, не просто грустно, а удручающе. Радоваться тому, что артист больше не может выступать из-за своих идей или личных дружеских связей, - это полная противоположность тому, что должно происходить при демократии", - говорится в заявлении участников "Движения", членов комиссий по культуре в обеих палатах итальянского парламента.
По словам представителей оппозиционной силы, логика, которая привела к отмене выступления Гергиева, должна применяться и в отношении к официальным лицам и мероприятиям с участием представителей Израиля.
"Искусство можно оспаривать, обсуждать и критиковать. Возникает вопрос: сделают ли все те, кто сегодня возмущён Гергиевым, то же самое, с тем же голосом и силой, если завтра на сцену выйдет друг военного преступника (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху? Стоит ли нам, следуя их логике, бойкотировать матч сборной по футболу против Израиля 8 сентября, учитывая, что именно израильское правительство несёт ответственность за геноцид в Газе", - говорится в заявлении Д5З.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч
Вчера, 08:14
 
ПолитикаВалерий Гергиевконцертыотменамнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала