https://1prime.ru/20250721/gosdolg-859747656.html
Госдолг ЕС вырос до 81,8 процента в первом квартале
Госдолг ЕС вырос до 81,8 процента в первом квартале - 21.07.2025, ПРАЙМ
Госдолг ЕС вырос до 81,8 процента в первом квартале
Государственный долг Евросоюза по итогам первого квартала текущего года составил 81,8% от совокупного ВВП блока, или 14,823 триллиона евро, увеличившись тем... | 21.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Государственный долг Евросоюза по итогам первого квартала текущего года составил 81,8% от совокупного ВВП блока, или 14,823 триллиона евро, увеличившись тем самым с 81% (14,54 триллиона) в четвертом квартале прошлого года, следует из данных Евростата. Годом ранее квартальный показатель находился на уровне 14,115 триллиона, что составляло 81,2% от ВВП ЕС. Госдолг еврозоны за отчетный период также увеличился - до 88% от ВВП по сравнению с 87,4% кварталом ранее, или до 13,475 триллиона евро. Годом ранее показатель составлял 87,8% от ВВП, или 12,941 триллиона евро. Наиболее высокие показатели госдолга в первом квартале были отмечены в Греции (152,5% от ВВП), Италии (137,9%), Франции (114,1%), Бельгии (106,8%) и Испании (103,5%). Наиболее низкий долг был зафиксирован в Болгарии (23,9%), Эстонии (24,1%), Люксембурге (26,1%) и Дании (29,9% от ВВП). Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом 2024 года увеличение отношения госдолга к ВВП было зафиксировано в 16 странах, в десяти - уменьшение, при этом в Чехии показатель остался неизменным. Наибольший рост соотношения наблюдался в Австрии, Словакии, Словении, Италии, Литве, Польше и Бельгии. Наибольшее снижение было зафиксировано в Ирландии, Латвии и Греции.
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греция, италия, бельгия, ес, евростат
Экономика, ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Евростат
Госдолг ЕС вырос до 81,8 процента в первом квартале
Госдолг Евросоюза в первом квартале вырос до 81,8% от совокупного ВВП блока
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Государственный долг Евросоюза по итогам первого квартала текущего года составил 81,8% от совокупного ВВП блока, или 14,823 триллиона евро, увеличившись тем самым с 81% (14,54 триллиона) в четвертом квартале прошлого года, следует из данных Евростата.
Годом ранее квартальный показатель находился на уровне 14,115 триллиона, что составляло 81,2% от ВВП ЕС.
Госдолг еврозоны за отчетный период также увеличился - до 88% от ВВП по сравнению с 87,4% кварталом ранее, или до 13,475 триллиона евро. Годом ранее показатель составлял 87,8% от ВВП, или 12,941 триллиона евро.
Наиболее высокие показатели госдолга в первом квартале были отмечены в Греции (152,5% от ВВП), Италии (137,9%), Франции (114,1%), Бельгии (106,8%) и Испании (103,5%). Наиболее низкий долг был зафиксирован в Болгарии (23,9%), Эстонии (24,1%), Люксембурге (26,1%) и Дании (29,9% от ВВП).
Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом 2024 года увеличение отношения госдолга к ВВП было зафиксировано в 16 странах, в десяти - уменьшение, при этом в Чехии показатель остался неизменным. Наибольший рост соотношения наблюдался в Австрии, Словакии, Словении, Италии, Литве, Польше и Бельгии. Наибольшее снижение было зафиксировано в Ирландии, Латвии и Греции.
Дефицит бюджета ЕС снизился в первом квартале