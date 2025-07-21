https://1prime.ru/20250721/gosduma-859752444.html
В ГД предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили
В ГД предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили - 21.07.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:32+0300
2025-07-21T14:32+0300
2025-07-21T14:32+0300
госдума
россия
общество
компенсация
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений", - сказано в письме. Отмечается, что в последние годы в Москве, Московской области и ряде других городов России всё чаще фиксируются периоды интенсивных ливней и неблагоприятных погодных условий, в результате которых под водой оказываются тысячи автомобилей граждан. Так, по словам авторов, 21 июля этого года в Москве в результате сильного дождя сотни автомобилей частично или полностью ушли под воду. В документе уточняется, что массовое подтопление автомобилей нередко приводит к серьёзным поломкам, повреждениям и даже полной утрате работоспособности транспортных средств, и в результате россияне несут значительные материальные убытки. Депутаты напомнили, что в нынешних условиях система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) не покрывает убытки, нанесённые погодными условиями, и все расходы по ремонту и восстановлению автомобилей полностью ложатся на плечи собственников, что создаёт дисбаланс: автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространённых форс-мажоров, что особенно несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО. Предлагаемое изменение, по мнению политиков, обеспечит справедливую защиту для всех автомобилистов, соответствующих принципу обязательного страхования.
https://1prime.ru/20250717/poravki-859618395.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, россия, общество , компенсация
Госдума, РОССИЯ, Общество , компенсация
В ГД предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили
Депутаты Думы предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений", - сказано в письме.
Отмечается, что в последние годы в Москве, Московской области и ряде других городов России всё чаще фиксируются периоды интенсивных ливней и неблагоприятных погодных условий, в результате которых под водой оказываются тысячи автомобилей граждан. Так, по словам авторов, 21 июля этого года в Москве в результате сильного дождя сотни автомобилей частично или полностью ушли под воду.
В документе уточняется, что массовое подтопление автомобилей нередко приводит к серьёзным поломкам, повреждениям и даже полной утрате работоспособности транспортных средств, и в результате россияне несут значительные материальные убытки.
Депутаты напомнили, что в нынешних условиях система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) не покрывает убытки, нанесённые погодными условиями, и все расходы по ремонту и восстановлению автомобилей полностью ложатся на плечи собственников, что создаёт дисбаланс: автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространённых форс-мажоров, что особенно несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО.
Предлагаемое изменение, по мнению политиков, обеспечит справедливую защиту для всех автомобилистов, соответствующих принципу обязательного страхования.
ГД приняла поправки об ответственности за передачу информации в интернете