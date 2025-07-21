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В ГД предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили

В ГД предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили - 21.07.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T14:32+0300

2025-07-21T14:32+0300

2025-07-21T14:32+0300

госдума

россия

общество

компенсация

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений", - сказано в письме. Отмечается, что в последние годы в Москве, Московской области и ряде других городов России всё чаще фиксируются периоды интенсивных ливней и неблагоприятных погодных условий, в результате которых под водой оказываются тысячи автомобилей граждан. Так, по словам авторов, 21 июля этого года в Москве в результате сильного дождя сотни автомобилей частично или полностью ушли под воду. В документе уточняется, что массовое подтопление автомобилей нередко приводит к серьёзным поломкам, повреждениям и даже полной утрате работоспособности транспортных средств, и в результате россияне несут значительные материальные убытки. Депутаты напомнили, что в нынешних условиях система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) не покрывает убытки, нанесённые погодными условиями, и все расходы по ремонту и восстановлению автомобилей полностью ложатся на плечи собственников, что создаёт дисбаланс: автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространённых форс-мажоров, что особенно несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО. Предлагаемое изменение, по мнению политиков, обеспечит справедливую защиту для всех автомобилистов, соответствующих принципу обязательного страхования.

https://1prime.ru/20250717/poravki-859618395.html

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госдума, россия, общество , компенсация