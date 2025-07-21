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Иена дорожает к доллару после итогов выборов в парламент Японии

Иена дорожает к доллару после итогов выборов в парламент Японии - 21.07.2025, ПРАЙМ

Иена дорожает к доллару после итогов выборов в парламент Японии

Стоимость иены к доллару растет в понедельник утром после итогов выборов в верхнюю палату парламента Японии, свидетельствуют данные торгов. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T08:06+0300

2025-07-21T08:06+0300

2025-07-21T08:06+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет в понедельник утром после итогов выборов в верхнюю палату парламента Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск курс доллара к иене снижался до 148,43 иены с уровня прошлого закрытия в 148,83 иены за доллар. Курс евро к доллару на 7.55 мск рос до 1,163 доллара с 1,1626 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 98,4 пункта. В понедельник стали известны итоги выборов в верхнюю палату парламента в Японии. Как передает агентство Киодо, победил Мунэо Судзуки, выступающий за укрепление отношений с Россией. Мунэо Судзуки ранее был депутатом верхней палаты от Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), затем из-за обрушившейся на него критики из-за визита в Москву он вышел из ее рядов и стал независимым депутатом. На выборах в воскресенье он баллотировался от правящей Либерально-демократической партии, которая рассчитывала укрепить свои позиции на самом северном японском острове Хоккайдо, избиратели которого традиционно поддерживают Судзуки. В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата.

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