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Иена ускорила рост к доллару в понедельник днем - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/iena-859745832.html
Иена ускорила рост к доллару в понедельник днем
Иена ускорила рост к доллару в понедельник днем - 21.07.2025, ПРАЙМ
Иена ускорила рост к доллару в понедельник днем
Стоимость иены ускорила рост по отношению к доллару в понедельник, пройдя отметку в 148 иен за единицу американской валюты, после парламентских выборов в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:17+0300
2025-07-21T12:17+0300
экономика
иена
доллар
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость иены ускорила рост по отношению к доллару в понедельник, пройдя отметку в 148 иен за единицу американской валюты, после парламентских выборов в Японии, хотя дальнейшие перспективы не столь очевидны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.03 мск курс доллара к иене падает до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 148,83 иены за доллар. Утром американская валюта дешевела меньшими темпами. Курс евро к доллару в то же время растёт до 1,1643 доллара с 1,1626 доллара за евро на предыдущем закрытии, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,19%, до 98,27 пункта. На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников (верхнюю палату парламента Японии) правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства. Оппозиция, напротив значительно увеличило свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест. Позднее на пресс-конференции по итогам выборов премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что не намерен менять состав правительства или включать в коалицию другие партии. Поэтому, несмотря на рост стоимости иены в понедельник, аналитики отмечают негативное влияние на валюту возможной политической неопределенности в стране. "Остается неясным, сможет ли Исиба сохранить пост премьер-министра и что это означает для торговых переговоров Японии с США. Затянувшаяся политическая неопределенность будет негативной для японский активов, в том числе иены", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрол Кон (Carol Kong).
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иена, доллар, рынок
Экономика, иена, доллар, Рынок
12:17 21.07.2025
 
Иена ускорила рост к доллару в понедельник днем

Кур иены к доллару ускорил рост после парламентских выборов в Японии

© Investing.com Иена
Иена
© Investing.com
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость иены ускорила рост по отношению к доллару в понедельник, пройдя отметку в 148 иен за единицу американской валюты, после парламентских выборов в Японии, хотя дальнейшие перспективы не столь очевидны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 12.03 мск курс доллара к иене падает до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 148,83 иены за доллар. Утром американская валюта дешевела меньшими темпами.
Курс евро к доллару в то же время растёт до 1,1643 доллара с 1,1626 доллара за евро на предыдущем закрытии, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,19%, до 98,27 пункта.
На состоявшихся в воскресенье выборах в палату советников (верхнюю палату парламента Японии) правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства. Оппозиция, напротив значительно увеличило свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест.
Позднее на пресс-конференции по итогам выборов премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что не намерен менять состав правительства или включать в коалицию другие партии. Поэтому, несмотря на рост стоимости иены в понедельник, аналитики отмечают негативное влияние на валюту возможной политической неопределенности в стране.
"Остается неясным, сможет ли Исиба сохранить пост премьер-министра и что это означает для торговых переговоров Японии с США. Затянувшаяся политическая неопределенность будет негативной для японский активов, в том числе иены", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрол Кон (Carol Kong).
Юань - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Юань открыл торги в понедельник снижением
10:52
 
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