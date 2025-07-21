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Вице-премьер Григоренко призвал активнее внедрять ИИ в экономику России

Вице-премьер Григоренко призвал активнее внедрять ИИ в экономику России - 21.07.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер Григоренко призвал активнее внедрять ИИ в экономику России

Нужно от разговоров переходить к более активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях экономики России, заявил журналистам в понедельник... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:30+0300

2025-07-21T09:30+0300

2025-07-21T09:30+0300

экономика

технологии

ии

развитие ии

дмитрий григоренко

россия

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НОВОСИБИРСК, 21 июл – ПРАЙМ. Нужно от разговоров переходить к более активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях экономики России, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко во время визита в технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк). "Мы очень много о нем (искусственном интеллекте - ред.) говорим и нам уже, и на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причём во всех отраслях, потому что, еще раз подчеркну, искусственный интеллект - это инструмент и прежде всего экономический инструмент. Это совершенно другая эффективность", - сказал вице-премьер. В Академпарке и Центре искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета Григоренко ознакомился с ведущими разработками в сфере IT. Также в понедельник состоится его встреча с представителями IT-компаний региона. "ИИ на сегодняшний день, по сути, является инструментом, который убирает всё лишнее, всю рутину, которую может заменить автоматизация. Мы сегодня увидели: люди, исходя из своего опыта, действий и знаний, видят то лишнее, что можно убрать использованием ИИ. А наша задача на федеральном уровне эти, уже реализованные в субъектах РФ идеи подхватывать и масштабировать их на всю страну. Мы именно поэтому и создали несколько месяцев назад при аналитическом центре правительства РФ центр развития искусственного интеллекта, который в том числе занимается тем, что где-то подсматривает уже реализованные идеи, а где-то подсказывает, что нужно реализовать", - сказал вице-премьер. По его словам, необходимо объединить лучшие идеи в сфере ИИ и масштабировать на всю Россию. Это нужно, чтобы два раза не придумывать одно и то же, а также нужно обмениваться лучшим опытом, пояснил вице-премьер. Также, по словам Григоренко, ИИ позволяет создавать таргетированные решения для различных отраслей экономики. "Это как с цифровыми услугами. Цифровизация даёт возможность получать услугу таргетировано под себя. Не универсально, как было раньше с 9.00 до 18.00. Сейчас - в любое время дня и ночи. Точно также ИИ даёт возможность в отраслях экономики, промышленности, где угодно, применять решения под конкретную задачу. Поэтому этим надо заниматься и это толкать", - добавил он.

https://1prime.ru/20250709/grigorenko-859331911.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ии, развитие ии, дмитрий григоренко, россия