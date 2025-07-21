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В Британии представили новую систему ИИ для огня на большой дальности

В Британии представили новую систему ИИ для огня на большой дальности - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Британии представили новую систему ИИ для огня на большой дальности

Минобороны Великобритании представило новую систему искусственного интеллекта ASGARD для обнаружения и поражения целей на большом расстоянии, которую планируют... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T12:42+0300

2025-07-21T12:42+0300

2025-07-21T12:42+0300

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ЛОНДОН, 21 июл - ПРАЙМ. Минобороны Великобритании представило новую систему искусственного интеллекта ASGARD для обнаружения и поражения целей на большом расстоянии, которую планируют внедрить к 2027 году. "Инновационная цифровая система наведения огня ASGARD была представлена после успешных испытаний британскими военнослужащими, дислоцированными на восточном фланге НАТО. Проект позволит солдатам быстро находить и поражать вражеские цели на еще больших расстояниях... ASGARD будет использовать искусственный интеллект и инновационные коммуникационные сети для обеспечения быстрого наведения и помощи персоналу в принятии решений", - говорится в заявлении МО. Британское министерство обороны отметило, что ASGARD будет использовать сеть датчиков для обнаружения целей и надвигающихся угроз. Полученные данные обрабатывает ИИ и выдает персоналу рекомендации к действиям. Весь процесс займет несколько секунд, в отличие от традиционного сбора данных вручную, который занимал несколько часов. Ожидается, что система поступит на вооружение к 2027 году, бюджет проекта составляет 1 миллиард фунтов стерлингов (1,34 миллиарда долларов).

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великобритания, технологии, ии, вооружение