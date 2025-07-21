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Биржи Европы в основном растут после выхода корпоративных новостей
Биржи Европы в основном растут после выхода корпоративных новостей - 21.07.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы в основном растут после выхода корпоративных новостей
Основные фондовые индексы Европы преимущественно слабо поднимаются с началом недели, инвесторы следят за выходом корпоративных новостей, свидетельствуют данные... | 21.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно слабо поднимаются с началом недели, инвесторы следят за выходом корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 11.53 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,04%, до 8 995,48 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,2%, до 7 807,08 пункта, немецкий DAX поднимается на 0,01%, до 24 289,01 пункта. Инвесторы оценивают корпоративные новости. Бумаги французского производителя автомобилей Stellantis NV дешевеют примерно на 1,5%. Компания опубликовала предварительные финансовые итоги за полугодие. Компания ожидает чистого убытка на уровне 2,3 миллиарда евро. Акции ирландской авиакомпании Ryanair Holdings в Германии растут в цене более чем на 5% после того, как компания объявила финансовые результаты за первый квартал финансового года. Согласно представленным данным, выручка компании увеличилась на 19,9% в годовом выражении, до 4,34 миллиарда евро.
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рынок, торги, индексы, европа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА
Биржи Европы в основном растут после выхода корпоративных новостей
Фондовые индексы Европы слабо растут в понедельник после выхода корпоративных новостей
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно слабо поднимаются с началом недели, инвесторы следят за выходом корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.53 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,04%, до 8 995,48 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,2%, до 7 807,08 пункта, немецкий DAX поднимается на 0,01%, до 24 289,01 пункта.
Инвесторы оценивают корпоративные новости. Бумаги французского производителя автомобилей Stellantis NV дешевеют примерно на 1,5%. Компания опубликовала предварительные финансовые итоги за полугодие. Компания ожидает чистого убытка на уровне 2,3 миллиарда евро.
Акции ирландской авиакомпании Ryanair Holdings в Германии растут в цене более чем на 5% после того, как компания объявила финансовые результаты за первый квартал финансового года. Согласно представленным данным, выручка компании увеличилась на 19,9% в годовом выражении, до 4,34 миллиарда евро.
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