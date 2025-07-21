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Фондовые индексы США открыли торги ростом
Фондовые индексы США открыли торги ростом - 21.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США открыли торги ростом
Фондовые индексы США открывают неделю ростом на ожиданиях положительной траектории технологических компаний, которые входят в "великолепную семерку" США, по... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T17:07+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США открывают неделю ростом на ожиданиях положительной траектории технологических компаний, которые входят в "великолепную семерку" США, по результатам финансовой деятельности за квартал, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 16.58 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,3% - до 44 474,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,67%, до 6 325,34 пункта, обновив рекордное значение с 18 июля. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,67% - до 21 035,31 пункта, также установив новое рекордное значение с 18 июля. По мнению аналитиков, инвесторы ожидают корпоративной отчетности американских компаний, так как финансовые показатели могут сигнализировать о влиянии американских импортных пошлин на экономику страны. Во вторник о своих показателях сообщат Coca-Cola и General Motors, в среду - Alphabet и Tesla, в четверг - Intel. "Существует большой оптимизм вокруг доходов технологических компаний и спроса на искусственный интеллект, они должны и дальше поддерживать индексы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Baird Росса Мэйфилда. Он также добавил, что "по-прежнему сохраняется высокая степень неопределенности в торговле", поэтому в фокусе инвесторов - корпоративная отчетность. По данным FactSet, прибыль на акцию у 83% компаний, входящих в индекс S&P 500 и представивших отчетность к пятнице, выше среднего.
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сша, рынок, индексы
Экономика, США, Рынок, Индексы
Фондовые индексы США открыли торги ростом
Фондовые индексы США растут в понедельник на ожидании сигналов от "великолепной семерки"
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США открывают неделю ростом на ожиданиях положительной траектории технологических компаний, которые входят в "великолепную семерку" США, по результатам финансовой деятельности за квартал, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 16.58 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,3% - до 44 474,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,67%, до 6 325,34 пункта, обновив рекордное значение с 18 июля. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,67% - до 21 035,31 пункта, также установив новое рекордное значение с 18 июля.
По мнению аналитиков, инвесторы ожидают корпоративной отчетности американских компаний, так как финансовые показатели могут сигнализировать о влиянии американских импортных пошлин на экономику страны. Во вторник о своих показателях сообщат Coca-Cola и General Motors, в среду - Alphabet и Tesla, в четверг - Intel.
"Существует большой оптимизм вокруг доходов технологических компаний и спроса на искусственный интеллект, они должны и дальше поддерживать индексы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Baird Росса Мэйфилда. Он также добавил, что "по-прежнему сохраняется высокая степень неопределенности в торговле", поэтому в фокусе инвесторов - корпоративная отчетность.
По данным FactSet, прибыль на акцию у 83% компаний, входящих в индекс S&P 500 и представивших отчетность к пятнице, выше среднего.
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