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Испания начала отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО

Испания начала отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО - 21.07.2025, ПРАЙМ

Испания начала отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО

Министерство обороны Испании начинает отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, сообщается на сайте... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:54+0300

2025-07-21T11:54+0300

2025-07-21T11:54+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны Испании начинает отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, сообщается на сайте ведомства в понедельник. "Испания начала свою первую отправку истребителей F-18.... Впервые в истории ВВС отправят военные истребители F-18 в Исландию. Это произойдет в рамках операции по патрулированию воздушного пространства НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Министерство уточняет, что партия самолетов, которая включает шесть истребителей F-18, должна прибыть на базу Кеблавик на юго-западе Исландии 22 июля. В пресс-релизе отмечается, что на базе уже находятся 44 военных различных подразделений воздушно-космических сил Испании. Ожидается, что на базе будут находиться 122 испанских военных, включая инженеров, механиков и других специалистов. "После нескольких дней подготовки 28 числа (июля - ред.) они (истребители - ред.) будут интегрированы в командование НАТО, что положит начало миссии, которая продлится до середины августа", - добавляется в пресс-релизе минобороны.

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исландия

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исландия, испания, нато