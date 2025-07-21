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Испания начала отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО
Испания начала отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО - 21.07.2025, ПРАЙМ
Испания начала отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО
Министерство обороны Испании начинает отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, сообщается на сайте... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:54+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны Испании начинает отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, сообщается на сайте ведомства в понедельник. "Испания начала свою первую отправку истребителей F-18.... Впервые в истории ВВС отправят военные истребители F-18 в Исландию. Это произойдет в рамках операции по патрулированию воздушного пространства НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Министерство уточняет, что партия самолетов, которая включает шесть истребителей F-18, должна прибыть на базу Кеблавик на юго-западе Исландии 22 июля. В пресс-релизе отмечается, что на базе уже находятся 44 военных различных подразделений воздушно-космических сил Испании. Ожидается, что на базе будут находиться 122 испанских военных, включая инженеров, механиков и других специалистов. "После нескольких дней подготовки 28 числа (июля - ред.) они (истребители - ред.) будут интегрированы в командование НАТО, что положит начало миссии, которая продлится до середины августа", - добавляется в пресс-релизе минобороны.
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исландия, испания, нато
Вооружения, Исландия, ИСПАНИЯ, НАТО
Испания начала отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО
Минобороны Испании начало отправку F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны Испании начинает отправку истребителей F-18 в Исландию в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, сообщается на сайте ведомства в понедельник.
"Испания начала свою первую отправку истребителей F-18.... Впервые в истории ВВС отправят военные истребители F-18 в Исландию. Это произойдет в рамках операции по патрулированию воздушного пространства НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Министерство уточняет, что партия самолетов, которая включает шесть истребителей F-18, должна прибыть на базу Кеблавик на юго-западе Исландии 22 июля. В пресс-релизе отмечается, что на базе уже находятся 44 военных различных подразделений воздушно-космических сил Испании. Ожидается, что на базе будут находиться 122 испанских военных, включая инженеров, механиков и других специалистов.
"После нескольких дней подготовки 28 числа (июля - ред.) они (истребители - ред.) будут интегрированы в командование НАТО, что положит начало миссии, которая продлится до середины августа", - добавляется в пресс-релизе минобороны.
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