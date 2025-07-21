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Италия подчиняет культурную политику требованиям украинцев, заявил посол РФ - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Италия подчиняет культурную политику требованиям украинцев, заявил посол РФ
Италия подчиняет культурную политику требованиям украинцев, заявил посол РФ - 21.07.2025, ПРАЙМ
Италия подчиняет культурную политику требованиям украинцев, заявил посол РФ
Правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции, заявил посол России в Риме Алексей... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T14:41+0300
2025-07-21T14:41+0300
политика
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РИМ, 21 июл – ПРАЙМ. Правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов после отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева. "Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции", - заявил Парамонов, слова которого привело посольство. Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию с призывом его отменить. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты. "Те, кто думает, что отмена концерта Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются. Наша страна суверенна и самодостаточна во всем, в том числе и в сфере культуры. Скорее будет нанесен ущерб самой Италии, которая таким образом подрывает свой авторитет и дает основания усомниться в открытости и гостеприимности для всех, кто своим талантом, профессионализмом и искренностью несет в мир прекрасное и вечное", - сказал посол. Парамонов обратил внимание на неоднократные заявления руководства Италии против распространяемой на Западе политики "отмены" русской культуры. По его словам, вклад Гергиева в развитие культурных связей между Россией и Италией поистине уникален и является неоспоримым фактом. Концерт c участием российского дирижера, добавил посол, мог бы стать важным объединяющим и вдохновляющим событием в сфере культуры и общественной жизни Италии, настоящим торжеством ценностей гуманизма и мира. "Не хотелось бы думать, что своими действиями римский истеблишмент опроверг самого себя и показал свое истинное отношение к т.н. "культуре отмены", готовность "перейти рубикон" и полностью отказаться от культурных связей с Россией", - заявил глава дипмиссии.
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бизнес, италия, рим, запад
Политика, Бизнес, ИТАЛИЯ, Рим, ЗАПАД
14:41 21.07.2025
 
Италия подчиняет культурную политику требованиям украинцев, заявил посол РФ

Посол Парамонов: Италия подчиняет культурную политику требованиям украинцев

© fotolia.com / Fred%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© fotolia.com / Fred
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РИМ, 21 июл – ПРАЙМ. Правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов после отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева.
"Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции", - заявил Парамонов, слова которого привело посольство.
Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию с призывом его отменить. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты.
"Те, кто думает, что отмена концерта Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются. Наша страна суверенна и самодостаточна во всем, в том числе и в сфере культуры. Скорее будет нанесен ущерб самой Италии, которая таким образом подрывает свой авторитет и дает основания усомниться в открытости и гостеприимности для всех, кто своим талантом, профессионализмом и искренностью несет в мир прекрасное и вечное", - сказал посол.
Парамонов обратил внимание на неоднократные заявления руководства Италии против распространяемой на Западе политики "отмены" русской культуры.
По его словам, вклад Гергиева в развитие культурных связей между Россией и Италией поистине уникален и является неоспоримым фактом. Концерт c участием российского дирижера, добавил посол, мог бы стать важным объединяющим и вдохновляющим событием в сфере культуры и общественной жизни Италии, настоящим торжеством ценностей гуманизма и мира.
"Не хотелось бы думать, что своими действиями римский истеблишмент опроверг самого себя и показал свое истинное отношение к т.н. "культуре отмены", готовность "перейти рубикон" и полностью отказаться от культурных связей с Россией", - заявил глава дипмиссии.
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