https://1prime.ru/20250721/kaluga-859764569.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения - 21.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T19:38+0300

2025-07-21T19:38+0300

2025-07-21T19:38+0300

происшествия

калуга

аэропорт

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852842988_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4b379e3f2b121db36a1ab75dd9a5756f.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. В понедельник Минтранс РФ объявил, что все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме. "Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://1prime.ru/20250721/mintrans-859756090.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

калуга, аэропорт, ограничения