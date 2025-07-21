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В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения - 21.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:38+0300
2025-07-21T19:38+0300
2025-07-21T19:38+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. В понедельник Минтранс РФ объявил, что все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме. "Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
https://1prime.ru/20250721/mintrans-859756090.html
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калуга, аэропорт, ограничения
Происшествия, Калуга, аэропорт, ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации.
В понедельник Минтранс РФ объявил, что все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме.
"Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в Telegram-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
Минтранс сообщил о штатной работе всех аэропортов, кроме Калуги